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الداخلية تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين

28 شباط / فبراير 2021 01:12

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين.

وأوضحت الداخلية اليوم الأحد، أن السفر سيكون للمتبقي من الكشف السابق + الحافلة الأولى من الكشف الجديد المرفق أدناه (2021/6).

وطالبت الداخلية المسافرين التواجد غداً الساعة 7 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، من أجل تسهيل سفرهم، مع إجراء فحص كورونا للحافلات (من الأولى حتى الثالثة) من الكشف الجديد، اليوم وفوراً في المراكز الصحية المعلن عنها سابقاً في جميع المحافظات.

وذكرت أن إجراء فحص كورونا للحافلات (من الرابعة حتى السادسة) من الكشف الجديد، غداً الإثنين بدءاً من الساعة 9 صباحاً، وانتظار إعلان بخصوص موعد سفرهم.

وحثت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مع ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

رابط الكشف الجديد (2021/6):

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