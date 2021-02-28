البطة: 100 مليون دولار حجم مشاريع البلدية خلال عامين

خايونس- الرأي:

قال رئيس بلدية خانيونس علاء الدين البطة، إن حجم المشاريع المنجزة خلال عامي 2019-2020 بلغت قيمتها 100 مليون دولار أمريكي، فيما تطمح البلدية لتنفيذ مشاريع جديدة خلال العام الحالي والمقبل بقيمة 11 مليون دولار أمريكي.

وأوضح البطة في تصريح صحفي، أن البلدية استطاعت إنجاز مشروع محطة المعالجة المركزية لمياه الصرف الصحي بتكلفة بلغت 60 مليون دولار أمريكي، على مساحة تبلغ 100 دونم جنوب شرق المدينة.

أما المشروع الاستراتيجي الثاني فيتمثل في إنشاء مكب صحي للنفايات الصلبة والذي يعمل بكوادر فلسطينية، وكلف 40 مليون دولار على مساحة 238 دونما.

وأكد البطة أن خطة البلدية 2018-2022 التي وضعها بمشاركة 250 مختصا من نخب خانيونس والقطاع، ركزت في عملها على إحياء المناطق المهمشة وتقديم الخدمات لها، موضحا أن في خانيونس 10 مناطق مهمشة لا توجد بها شوارع، وأحياء مساحتها أكبر من مساحة بلدية في بعض المناطق الأخرى من القطاع.

وتابع: “بلدية خانيونس من أكبر البلديات جغرافيًا، حيث تبلغ مساحتها 54 كيلو متر مربع وتتكون من 20 حيا، ويقطنها 280 ألف نسمة، وفق إحصائية يناير 2021، فيما تقدم الخدمة بشكل غير مباشر لـ 430 ألف نسمة، بإضافة سكان مناطق البلدية السبعة المحيطة بخانيونس، حيث تعتبر بلدية خانيونس هي البلدية الأم لهذه البلديات السبع”.

المصدر: صحيفة الرسالة