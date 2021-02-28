"هنية" يسلم اتحاد الطاولة (14.000) شيكل لدعم الأندية والبطولات

غزة- الرأي

تسلم اتحاد كرة الطاولة مبلغ (14.000) شيكل قيمة الدعم المالي الذي قدمه عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، صباح اليوم الأحد في مقر المجلس الاعلى بغزة، بحضور محمد الدلو رئيس اتحاد كرة الطاولة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والمدراء العامون بالمجلس.



ويتضمن الدعم المالي لبطولة دوري الدرجة الأولى والمكافآت الخاصة بالأندية والبطولات التي ينظمها الاتحاد للموسم 2021.

وأوضح عبد السلام هنية أن دعم البطولات الرياضية وبرامج الاتحادات الرياضية يمثل أولوية لدى المجلس الاعلى للحفاظ على النشاط الرياضي ومساندة الاتحادات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.



وأكد هنية على أهمية الحفاظ على إنجازات كرة الطاولة وتطوير أداء المنتخبات والمنافسة لتحقيق مراتب أفضل في المشاركات الخارجية.



بينما قدم محمد الدلو رئيس اتحاد اللعبة شكره لعبد السلام هنية على دعمه المتواصل للعبة، وتقديم الدعم المالي للموسم الرياضي 2021 وتخصيص صالة حسن سلامة لاستضافة مقر الاتحاد وبطولاته.

وأكد جاهزية الاتحاد لتطوير اللعبة واحتضان المزيد من الأندية التي ترغب في الانضمام للعبة، وأشار إلى أن الاتحاد وضع برنامجا لنشر اللعبة وتطويرها وصولاً إلى المشاركات الخارجية وتحقيق التمثيل المشرف لفلسطين.