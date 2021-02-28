الأوقاف تنتهي من تركيب نظام المراقبة المتطور بكلية الدعوة فرع الشمال

غزة- الرأي

أنهت دائرتي الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات والصيانة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية تركيب وتمديد وتشغيل نظام المراقبة المتطور في كلية الدعوة فرع الشمال التابع للوزارة، على مدار عشرة أيام متواصلة.



وأوضح قسم الدعم الفني والصيانة بالوزارة أن النظام الجديد يتيح مراقبة جميع مرافق الكلية بنظام كاميرات عالي الجودة سواء في الفترة الصباحية او المسائية بوضوح يتراوح من 80 الى 120 متر ليلي بالإضافة الى التحكم عن بعد للنظام بكل سهولة.



مبينًا أن الطواقم العاملة أنهت تركيب نظام حماية كهربائي للحفاظ على نظام المراقبة، الى جانب صيانة وتركيب بدالة الهواتف بالكلية.

