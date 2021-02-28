الوعظ والإرشاد بالأوقاف يعقد دورة في تعامل الدعاة مع الجمهور

غزة- الرأي

عقدت الإدارة العامة للوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف، دورة تدريبية علمية بعنوان (مهارات تعامل الدعاة والداعيات مع الجمهور وفن مخاطبتهم), استهدفت الخطباء والوعاظ والأئمة، والأخوات الواعظات، وطلبة العلم الشرعي, ، وذلك عبر برنامج ZOOM, والتي حاضر فيها الخبير الإعلامي والإداري الأردني أ. إياد حماد.



وتناول المحور الأول في الدورة التواصل الفّعال في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى, وتضمن المحور الثاني فن الإلقاء الفعال (التحدث أمام الجمهور).



بدوره أوضح، مدير دائرة بحوث الدعوة بالأوقاف أ. وفا عياد أن الدورة هدفت الى تعريف الفئة المستهدفة بأهمية التواصل الفعال وعناصر عملية الاتصال ومراحلها ومعوقاتها وعوامل نجاحها وأبرز المهارات المطلوبة للتعامل بها في مجال الدعوة الى الله.



وبين عياد، أن الدورة أتاحت للخطباء والوعاظ وطلبة العلم الاستفادة من أسس التحدث أمام الجمهور, وتجاوز مظاهر الخوف وطرائق التغلب عليها, وآليات إلقاء الخطاب من حيث عناصرها الرئيسية والمقدمة وأهدافها وغيرها, منوهاً الى أن هذه الدورة تُعد من ضمن الاستراتيجيات المهمة في الارتقاء بأداء الخطباء والواعظات.



ودعا عياد الأئمة والخطباء والدعاة وطلبة العلم الشرعي إلى ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي والاستفادة منه في التعامل مع الجمهور وتطوير مهاراتهم.