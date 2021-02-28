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الاقتصاد والعمل يناقشان سبل واليات التعاون المشترك

28 شباط / فبراير 2021 02:08

الاقتصاد والعمل يناقشان سبل واليات التعاون المشترك
الاقتصاد والعمل يناقشان سبل واليات التعاون المشترك

غزة- الرأي

اجتمع وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. رشدي وادي، مع نظيره وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين لبحث سبل واليات التعاون المشترك.


جاء ذلك، خلال زيارة نظمتها وزارة العمل لوزارة الاقتصاد ضمت وكيل الوزارة م. إيهاب الغصين ومدير عام التفتيش ماهر أبو ريا ومدير عام التشغيل اعتماد الطرشاوي ومدير دائرة تنمية التشغيل صالح صهيون.


وناقش الجانبان سبل تنظيم قطاع المنشآت الاقتصادية والعاملين فيها، وكذلك الحملات التفتيشية على هيئة المدن الصناعية.


وبحث الاجتماع ملف المشاريع الصغيرة وكيفية استفادة أكبر شريحة من المجتمع منها، بما يساهم ويعزز الواقع الاقتصادي للمواطنين. 


وتطرق الاجتماع لعمل اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنية التي تضم عدد من الوزارات، وضرورة توسيع جهودها في حماية للمواطنين وسلامتهم.


واتفق الطرفان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للبدء بإنشاء برنامج موحد يربط بين الوزارتين بهدف تسهيل وتسريع الاستعلام عن بيانات العاملين في المنشآت الاقتصادية.

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