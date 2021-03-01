خبير يشرح كيفية استخدام المستشعرات الضوئية للهواتف الذكية

قال دينيس كوسكوف مدير شؤون التحليل المعلوماتي في وكالة Telecom daily، إن جهاز الاستشعار Time of flight، في الهواتف الذكية، يستطيع العمل في مكان عديم الإضاءة.

وذكر أن ذلك، يسمح لصاحب الهاتف الذكي، بتحديد المسافة إلى الهدف المطلوب بدقة أكبر.

ووفقا للخبير، يمكن كذلك استخدام جهاز الاستشعار هذا للكشف عن الوجوه وتحديدها.

وأضاف كوسكوف: "إذا تحدثنا عن التكنولوجيا نفسها، فإن مستشعرات Tof ترسل إشارة ضوئية قصيرة بالأشعة تحت الحمراء، وتقوم الكاميرا بتسجيل زمن قطعها لهذه المسافة. وتستطيع الكاميرات المزودة بجهاز Tof، قياس المسافة ضمن المنطقة التي تعرضها كاميرات الفيديو في لقطة واحدة، وهذه هي الميزة الرئيسية لهذه الوظيفة".