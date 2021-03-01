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توظيف الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بانقطاع الكهرباء من العواصف

01 آذار / مارس 2021 08:53

توظيف الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بانقطاع الكهرباء من العواصف
توظيف الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بانقطاع الكهرباء من العواصف

 في بعض بلدان العالم مثل فنلندا، تهب العواصف الرعدية مصحوبة برياح عاتية تقتلع الاشجار وأعمدة الكهرباء مما يتسبب في انقطاع التيار عن مئات الآلاف من السكان كل عام.

ومن أجل التغلب على هذه المشكلة، ابتكر فريق من الباحثين من جامعة ألتو وهيئة الأرصاد الجوية في فنلندا منظومة جديدة للذكاء الاصطناعي لمحاولة التنبؤ بهذه العواصف، من أجل السماح لشركات الكهرباء بتجهيز أطقم الإصلاح قبل هبوب العاصفة.

ونقل الموقع الإلكتروني "فيز دوت أورج" المتخصص في التكنولوجيا عن روبي تيرفو مهندس البرمجيات والباحث في جامعة ألتو قوله: "لقد ابتكرنا منظومة للذكاء الاصطناعي يمكنها التنبؤ بالعواصف الناجمة عن مناطق الضغط الجوي المنخفض والمرتفع قبل حدوثها بعشرة أيام".

وأوضح أن النموذج الحوسبي الجديد يقوم بتصنيف العواصف إلى ثلاث فئات وهي العواصف التي لا تسبب أضرار، والعواصف المسببة لأضرار منخفضة أي التي تؤدي إلى تحطم من واحد إلى 140 محولا كهربائيا، وثالثا العواصف التي تسبب أضرار مرتفعة أي التي تؤدي إلى تحطيم من 140 محولا كهربائيا فأكثر، كما يستطيع النموذج التنبؤ بموقع العاصفة في حدوث 15 كيلومترا وتوقيت حدوثها في حدود ثلاث ساعات.

واخضع فريق الدراسة المنظومة الجديدة لسلسلة اختبارات وتوصل إلى أن دقتها في التنبؤ بالقوة التدميرية للعواصف تصل إلى ثمانين بالمئة.

ويقول تريفو إن قدرة المنظومة على التنبؤ بالنطاق الزمني وموقع العاصفة سوف تتحسن مع التطوير المستمر، وسوف يصل بحلول عام 2024 إلى التنبؤ بموعد العاصفة في حدود ساعة واحدة مع تحديد موقعها في حدود خمسة كيلومترات.

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