دوري أبطال إفريقيا: انتصار عريض للوداد وخسارة قاسية لبلوزداد

حصد الوداد البيضاوي المغربي انتصاره الثاني في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا بفوز عريض على حساب ضيفه كايزر تشيفس الجنوب إفريقي 4-صفر في العاصمة البوركينية واغادوغو، وهي مباراة مؤجلة من الجولة الأولى.

وكانت السلطات المغربية رفضت منح التأشيرات لبعثة الفريق الجنوب إفريقي تخوفاً من انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وكان “وداد الأمة” قد فاز الثلاثاء الماضي على مضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي 1-صفر، ليتصدر المجموعة الثالثة بست نقاط أمام حوريا كوناكري الغيني بأربع نقاط، وكايزر تشيفس ثالثاً بنقطة، وبترو أتلتيكو رابعاً بلا رصيد.

وقدم متصدر الدوري المغربي أفضل عروضه هذا الموسم إذ سيطر على مجريات اللقاء بالكامل، وخدمه في هذا الأمر التقدم المبكر منذ الدقيقة السابعة عبر محمد أوناجم، العائد إلى صفوفه هذا الموسم من الزمالك المصري، الذي انسل من خلف المدافعين ليتابع عرضية الليبي مؤيد اللافي المتقنة في قلب المرمى (7).

وواصل فريق المدرب التونسي فوزي البنزرتي أفضليته، مهدراً فرصاً سانحة عدة للتسجيل، ولا سيما عبر الدولي أيوب الكعبي الذي اهتدى إلى طريق الشباك قبل استراحة ما بين الشوطين برأسية قوية عجز الحارس ايتوميلينغ كوني في التصدي لها مستغلاً تمريرة عرضية مميزة من أوناجم (44).

وتحسن أداء الضيوف نسبياً في الشوط الثاني إذ هدد مرمى الحارس أحمد رضى التكناوتي الذي تألق في التصدي لرأسية الصربي سمير نوركوفيتش (60)، وقطف البنزرتي ثمار تبديلاته التنشيطية لخط هجومه، عندما أضاف البديل التنزاني سيمون مسوفا الهدف الثالث من تسديدة خادعة اثر تمريرة وليد الكرتي (86).

وسدد يحيى عطية الله كرة قوية ارتطمت بيد المدافع راماهكوي مفاليلي فأشهر الحكم بوجهه الإنذار الثاني وبالتالي الطرد، مع احتساب ركلة جزاء للفريق المغربي انبرى لها المتخصص يحيى جبران بنجاح مضيفاً الهدف الرابع للوداد (90+3).

خسارة قاسية لبلوزداد

ومني شباب بلوزداد الجزائري بخسارة قاسية جداً امام ضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي 1-5 في العاصمة التنزانية دار السلام ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الثانية للقاءات المجموعة الثانية.

ولم تفتح الجزائر حدودها لبعثة صنداونز تخوفاً من السلالة الجديدة لكوفيد-19.

وحضر المباراة رئيس نادي ماميلودي باتريس موتسيبي المرشح لرئاسة الاتحاد الافريقي في الانتخابات التي ستجرى في 12 اذار/مارس المقبل في العاصمة المغربية الرباط.

وتعقّدت الأمور أمام بطل الجزائر في الدقيقة الثانية بسبب طرد مدافعه شعيب قداد لإبعاده الكرة بيده من على خط المرمى متصديا لتسديدة الناميبي بيتر شالوليلي. وسدد ثيمبا زواني ركلة الجزاء ليفتتح التسجيل للفريق الجنوب أفريقي (5).

وبدا أن بلوزداد لم يتأثر كثيراً بالنقص العددي اذ سيطر في بعض الفترات على المجريات مقابل انكفاء الفريق الأصفر للخلف لاستيعاب انتفاضة الفريق الجزائري، وأثمر ضغط بلوزداد عن هدف التعادل عندما مرر زكريا دراوي كرة بينية ضرب فيها الدفاع الجنوب افريقي فانفرد أمير سعيود وسجل الى يسار الحارس الأوغندي دينيس اونيانغو (44).

ومع انطلاق الشوط الثاني ضرب الفريق الضيف سريعاً مضيفاً الهدف الثاني عبر شالوليلي برأسية في المقص الأيمن اثر ركلة ركنية رفعها لايل لاكاي (48).

ثم انهار الفريق الجزائري على نحو غير مبرر، ومرر الأوروغواياني غاستون سيرينو كرة ساقطة ضرب بها الدفاع الجزائري ليتابعها زواني في شباك الحارس غايا مرباح (55).

وأرسل البديل كيرميت ايراسموس كرة عرضية تابعها ليبوهانغ مابو في شباك بلوزداد (75)، واختتم ايراسموس مهرجان الفريق الجنوب افريقي بتسديدة قوية زاحفة اثر تمريرة خلفية من زواني (89).

وتصدر صنداونز ترتيب المجموعة بست نقاط أمام مازيمبي الكونغولي الديمقراطي بنقطتين ويأتي الهلال السوداني ثالثا بنقطة بفارق الأهداف أمام بلوزداد الرابع.