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ليفربول يستعيد توازنه في الدوري الإنكليزي بالفوز على شيفيلد يونايتد

01 آذار / مارس 2021 09:24

ليفربول يستعيد توازنه في الدوري الإنكليزي بالفوز على شيفيلد يونايتد
ليفربول يستعيد توازنه في الدوري الإنكليزي بالفوز على شيفيلد يونايتد

 استعاد فريق ليفربول توازنه في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، وتغلب على مضيفه شيفيلد يونايتد 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة السادسة والعشرين من المسابقة.

وتقدم ليفربول بهدف سجله كورتيس جونز في الدقيقة 48، وأضاف روبرتو فيرمينو الهدف الثاني في الدقيقة 64.
ورفع ليفربول رصيده إلى 43 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد شيفيلد يونايتد عند 11 نقطة في المركز العشرين الأخير.

وهذا الفوز هو الأول لفريق ليفربول بعد أربع هزائم متتالية في الدوري، وهو الفوز الثاني عشر للفريق هذا الموسم مقابل الخسارة في سبع مباريات والتعادل في مثلها.
فيما أصبحت هذه الخسارة هي الرابعة على التوالي لشيفيلد يونايتد في الدوري هذا الموسم وهي الهزيمة الحادية والعشرين بشكل عام مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين.

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