وكالة الرأي الفلسطينية ميلان يهزم روما في مباراة مثيرة ويبقي الصراع على اللقب مشتعلا وكالة الرأي الفلسطينية ليفربول يستعيد توازنه في الدوري الإنكليزي بالفوز على شيفيلد يونايتد وكالة الرأي الفلسطينية دوري أبطال إفريقيا: انتصار عريض للوداد وخسارة قاسية لبلوزداد وكالة الرأي الفلسطينية مقهى للقطط في دبي يأمل بإيجاد منازل جديدة لإيوائها وكالة الرأي الفلسطينية وعاء نادر للبيع بمئات آلاف الدولارات بعد شرائه بـ35 دولاراً وكالة الرأي الفلسطينية للمرة الثانية.. ماعز بري يحتل بلدة بريطانية وكالة الرأي الفلسطينية مقتل رجل جرّأء تعرضه لهجوم من سمكة قرش وكالة الرأي الفلسطينية مشعشع: الأزمة المالية للأونروا ستبقى لسنوات وكالة الرأي الفلسطينية ركوب الدراجات بانتظام وسيلة فعالة للتخلص من دهون البطن وكالة الرأي الفلسطينية لا تدع "كورونا" تنسيك فيروس" سي".. اعرف علامات الإصابة به
أخبار » الرياضة و الملاعب

ميلان يهزم روما في مباراة مثيرة ويبقي الصراع على اللقب مشتعلا

01 آذار / مارس 2021 09:25

ميلان يهزم روما في مباراة مثيرة ويبقي الصراع على اللقب مشتعلا
ميلان يهزم روما في مباراة مثيرة ويبقي الصراع على اللقب مشتعلا

عاد ميلان إلى مستواه بفوز مثير خارج ملعبه 2-1 على روما اليوم الأحد وقلص الفارق إلى أربع نقاط مع إنتر ميلان متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.
وسدد الفريق الضيف في العارضة وألغى الحكم هدفين له قبل أن يهز فرانك كيسي الشباك من ركلة جزاء ليمنحه تقدما مستحقا في الشوط الأول.

ورد روما، الذي ألغى الحكم هدفا له في الشوط الأول، بعد الاستراحة عندما سجل لاعب الوسط جوردان فريتو هدفه العاشر في الدوري هذا الموسم.
لكن أنتي ريبيتش أعاد التقدم لميلان في الدقيقة 58 بطريقة رائعة وصمد الفريق الضيف أمام ضغط روما.

ووضع الفوز حدا لغياب فريق المدرب ستيفانو بيولي، الذي تلقت آماله في حصد اللقب لأول مرة في عشرة أعوام ضربة قوية بهزيمتين متتاليتين أمام سبيتسيا وإنتر، عن الانتصارات في أربع مباريات متتالية بجميع المسابقات.

وبقي ميلان في المركز الثاني برصيد 52 نقطة متأخرا بأربع نقاط عن إنتر ومتفوقا بست نقاط على يوفنتوس ثالث الترتيب.
وتجمد رصيد روما عند 44 نقطة في المركز الرابع.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"شُراب" يختتم مبادرة توفير 165 عربة متنقلة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟