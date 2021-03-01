ميلان يهزم روما في مباراة مثيرة ويبقي الصراع على اللقب مشتعلا

عاد ميلان إلى مستواه بفوز مثير خارج ملعبه 2-1 على روما اليوم الأحد وقلص الفارق إلى أربع نقاط مع إنتر ميلان متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وسدد الفريق الضيف في العارضة وألغى الحكم هدفين له قبل أن يهز فرانك كيسي الشباك من ركلة جزاء ليمنحه تقدما مستحقا في الشوط الأول.

ورد روما، الذي ألغى الحكم هدفا له في الشوط الأول، بعد الاستراحة عندما سجل لاعب الوسط جوردان فريتو هدفه العاشر في الدوري هذا الموسم.

لكن أنتي ريبيتش أعاد التقدم لميلان في الدقيقة 58 بطريقة رائعة وصمد الفريق الضيف أمام ضغط روما.

ووضع الفوز حدا لغياب فريق المدرب ستيفانو بيولي، الذي تلقت آماله في حصد اللقب لأول مرة في عشرة أعوام ضربة قوية بهزيمتين متتاليتين أمام سبيتسيا وإنتر، عن الانتصارات في أربع مباريات متتالية بجميع المسابقات.

وبقي ميلان في المركز الثاني برصيد 52 نقطة متأخرا بأربع نقاط عن إنتر ومتفوقا بست نقاط على يوفنتوس ثالث الترتيب.

وتجمد رصيد روما عند 44 نقطة في المركز الرابع.