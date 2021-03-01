النيابة الجزئية بغزة تختتم دورة "مهارات التحقيق" لضباط مركز الشجاعية

غزة- الرأي

اختتمت نيابة غزة الجزئية-الدائرة الأولى، دورة مهارات وفنون التحقيق، التي استهدفت جميع أقسام وإدارة وضباط التحقيق بمركز الشجاعية، بواقع 12 ساعة تدريبية، وبإشراف عضوي النيابة أ.معين الوحيدي و أ.جهاد الشرباصي.

وقد تضمنت الدورة محاور أبرزها: مرحلة جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي، وواجبات مأموري الضبط القضائي، ومهارات تدوين الإفادات، وآليات التحقيق في الجرائم (جنح وجنايات).

وبين عضو النيابة أ.الوحيدي أن ممارسة النيابة العامة لاختصاصها في التحقيق الجنائي تجري طبقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية الضامنة لحماية حقوق المتهمين أثناء التحقيق، وهي الضامن لتجنب الظلم والتعسف في استخدام السلطة؛ لتحقيق العدالة وسيادة القانون.

من جهتهم عبّر المحققون عن ارتياحهم للعمل في منظومة العدالة الجنائية، وبذلهم قُصارى جهدهم في ممارسة مهامهم طبقاً للقانون؛ في سبيل كشف الجريمة، وإعادة الحقوق لأصحابها.

وتأتي هذه الدورة ضمن باكورة الأنشطة التثقيفية التي أطلقتها النيابة العامة؛ تحقيقاً للعدالة، وبسط القسط بين الناس، وسيادة القانون.