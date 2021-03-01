وكالة الرأي الفلسطينية ميلان يهزم روما في مباراة مثيرة ويبقي الصراع على اللقب مشتعلا وكالة الرأي الفلسطينية ليفربول يستعيد توازنه في الدوري الإنكليزي بالفوز على شيفيلد يونايتد وكالة الرأي الفلسطينية دوري أبطال إفريقيا: انتصار عريض للوداد وخسارة قاسية لبلوزداد وكالة الرأي الفلسطينية مقهى للقطط في دبي يأمل بإيجاد منازل جديدة لإيوائها وكالة الرأي الفلسطينية وعاء نادر للبيع بمئات آلاف الدولارات بعد شرائه بـ35 دولاراً وكالة الرأي الفلسطينية للمرة الثانية.. ماعز بري يحتل بلدة بريطانية وكالة الرأي الفلسطينية مقتل رجل جرّأء تعرضه لهجوم من سمكة قرش وكالة الرأي الفلسطينية مشعشع: الأزمة المالية للأونروا ستبقى لسنوات وكالة الرأي الفلسطينية ركوب الدراجات بانتظام وسيلة فعالة للتخلص من دهون البطن وكالة الرأي الفلسطينية لا تدع "كورونا" تنسيك فيروس" سي".. اعرف علامات الإصابة به
أخبار » الأخبار الحكومية

النيابة الجزئية بغزة تختتم دورة "مهارات التحقيق" لضباط مركز الشجاعية

01 آذار / مارس 2021 09:28

النيابة الجزئية بغزة تختتم دورة "مهارات التحقيق" لضباط مركز الشجاعية
النيابة الجزئية بغزة تختتم دورة

غزة- الرأي

اختتمت نيابة غزة الجزئية-الدائرة الأولى، دورة مهارات وفنون التحقيق، التي استهدفت جميع أقسام وإدارة وضباط التحقيق بمركز الشجاعية، بواقع 12 ساعة تدريبية، وبإشراف عضوي النيابة أ.معين الوحيدي و أ.جهاد الشرباصي.

وقد تضمنت الدورة محاور أبرزها: مرحلة جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي، وواجبات مأموري الضبط القضائي، ومهارات تدوين الإفادات، وآليات التحقيق في الجرائم (جنح وجنايات).

وبين عضو النيابة أ.الوحيدي أن ممارسة النيابة العامة لاختصاصها في التحقيق الجنائي تجري طبقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية الضامنة لحماية حقوق المتهمين أثناء التحقيق، وهي الضامن لتجنب الظلم والتعسف في استخدام السلطة؛ لتحقيق العدالة وسيادة القانون.

من جهتهم عبّر المحققون عن ارتياحهم للعمل في منظومة العدالة الجنائية، وبذلهم قُصارى جهدهم في ممارسة مهامهم طبقاً للقانون؛ في سبيل كشف الجريمة، وإعادة الحقوق لأصحابها.

وتأتي هذه الدورة ضمن باكورة الأنشطة التثقيفية التي أطلقتها النيابة العامة؛ تحقيقاً للعدالة، وبسط القسط بين الناس، وسيادة القانون.

النيابة الجزئية بغزة تختتم دورة e852c329-3225-4117-9c51-9e20209e89ab 79777414-735f-4754-abe3-03900a415ca4
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"شُراب" يختتم مبادرة توفير 165 عربة متنقلة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟