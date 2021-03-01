مركز شرطة معن بخان يونس ينهي خلافين ماليين بقيمة "13" ألف شيكل

خان يونس- الرأي

أنهى قسم الشكاوى بمركز شرطة معن وجورة اللوت بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، خلافين ماليين بين مواطنين، أحدهما قيمته "8,300" شيكل والآخر قيمته بـ "5,200" شيكل.



وأوضح الرائد وليد عمران رئيس قسم الشكاوى بمركز شرطة معن وجورة اللوت أن الخلاف الأول بين المواطن "أ.ف" والمواطن "أ.م" على خلفية توريد مواد بناء بقيمة "8,300" شيكل.



وبيّن الرائد عمران أنه تم جمع أطراف الخلاف بحضور كفلاء وشهود من الطرفين والتوصل لاتفاق أجمع عليه الطرفان ، حيث سيقوم طرف الخلاف بتسديد المبلغ على دفعات شهرية متتالية.



في سياق متصل أشار الرائد عمران إلى أن ضباط قسم الشكاوى استطاعوا حل خلاف مالي آخر كان طرفاه المواطن "أ.ف" والمواطن "ن.ش" بلغت قيمته "5,200" شيكل، على خلفية معاملات تجارية.



وعن طريقة الحل، ذكر رئيس قسم الشكاوى إلى أنه تم الاتفاق بين الطرفين على تقسيط المبلغ مع دفع دفعة مالية أولى، وتم توقيع ذلك بسند اتفاق وبذلك تم إنهاء الخلاف بشكل ودي .