وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال تتفقد اجراءات السلامة بعد افتتاح الفصل الدراسي الثاني وكالة الرأي الفلسطينية النيابة الجزئية بغزة تختتم دورة "مهارات التحقيق" لضباط مركز الشجاعية وكالة الرأي الفلسطينية انتعاشة كبيرة لريال مدريد بعد صحوة فبراير وكالة الرأي الفلسطينية ميلان يهزم روما في مباراة مثيرة ويبقي الصراع على اللقب مشتعلا وكالة الرأي الفلسطينية ليفربول يستعيد توازنه في الدوري الإنكليزي بالفوز على شيفيلد يونايتد وكالة الرأي الفلسطينية دوري أبطال إفريقيا: انتصار عريض للوداد وخسارة قاسية لبلوزداد وكالة الرأي الفلسطينية مقهى للقطط في دبي يأمل بإيجاد منازل جديدة لإيوائها وكالة الرأي الفلسطينية وعاء نادر للبيع بمئات آلاف الدولارات بعد شرائه بـ35 دولاراً وكالة الرأي الفلسطينية للمرة الثانية.. ماعز بري يحتل بلدة بريطانية وكالة الرأي الفلسطينية مقتل رجل جرّأء تعرضه لهجوم من سمكة قرش
أخبار » الأخبار الحكومية

مركز شرطة معن بخان يونس ينهي خلافين ماليين بقيمة "13" ألف شيكل

01 آذار / مارس 2021 09:36

مركز شرطة معن بخان يونس ينهي خلافين ماليين بقيمة "13" ألف شيكل
مركز شرطة معن بخان يونس ينهي خلافين ماليين بقيمة

خان يونس- الرأي

أنهى قسم الشكاوى بمركز شرطة معن وجورة اللوت بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، خلافين ماليين بين مواطنين، أحدهما قيمته "8,300" شيكل والآخر قيمته بـ "5,200" شيكل.

وأوضح الرائد وليد عمران رئيس قسم الشكاوى بمركز شرطة معن وجورة اللوت أن الخلاف الأول بين المواطن "أ.ف" والمواطن "أ.م" على خلفية توريد مواد بناء بقيمة "8,300" شيكل.

وبيّن الرائد عمران أنه تم جمع أطراف الخلاف بحضور كفلاء وشهود من الطرفين والتوصل لاتفاق أجمع عليه الطرفان ، حيث سيقوم طرف الخلاف بتسديد المبلغ على دفعات شهرية متتالية.

في سياق متصل أشار الرائد عمران إلى أن ضباط قسم الشكاوى استطاعوا حل خلاف مالي آخر كان طرفاه المواطن "أ.ف" والمواطن "ن.ش" بلغت قيمته "5,200" شيكل، على خلفية معاملات تجارية.

وعن طريقة الحل، ذكر رئيس قسم الشكاوى إلى أنه تم الاتفاق بين الطرفين على تقسيط المبلغ مع دفع دفعة مالية أولى، وتم توقيع ذلك بسند اتفاق وبذلك تم إنهاء الخلاف بشكل ودي .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"شُراب" يختتم مبادرة توفير 165 عربة متنقلة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟