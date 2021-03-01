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تعليم الوسطى يناقش مع وحدة الرقابة الداخلية تطوير العمل وتجويده

01 آذار / مارس 2021 10:46

تعليم الوسطى يناقش مع وحدة الرقابة الداخلية تطوير العمل وتجويده
تعليم الوسطى يناقش مع وحدة الرقابة الداخلية تطوير العمل وتجويده

الوسطى- الرأي

ناقش مدير التربية والتعليم  بمحافظة الوسطى، مع وفدٍ من وحدة الرقابة الداخلية بوزارة التربية والتعليم العالي، التعاون المشترك وأهمية الاستفادة من التوصيات التي تقدمها وحدة الرقابة في تطوير العمل وتجويده.

 جاء ذلك، خلال استقبال مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج بمكتبه، وفداً من وحدة الرقابة الداخلية بوزارة التربية والتعليم العالي، وضم الوفد كل من مدير عام وحدة الرقابة الداخلية أحمد سالم وحسني شعث نائب مدير عام الوحدة و نائل الأي مدير الرقابة المالية وايمان فياض رئيس قسم الرقابة الادارية ومحمد ابو موسى رئيس قسم الرقابة الادارية ورنا الحرتاني رئيس شعبة المتابعة الادارية، بحضور مدير الدائرة الإدارية ناصر السدودي ومدير الدائرة الفنية محمد حمدان وعدد من رؤساء الأقسام.


 في بداية اللقاء رحب مدير التربية والتعليم بالوفد، مثمناً جهودهم الطيبة والرائعة في المتابعة الميدانية لكافة الجوانب الإدارية والفنية في المديريات والمدارس بما يتوافق مع خطة الوزارة التطويرية ومفهوم الجودة الشاملة.


 وأضاف الحاج أن مديرية التربية والتعليم الوسطى تسير بخطى واثقة وبعمل مستمر ودؤوب سواء على الصعيد الإداري الخاص بالموظفين أو صعيد التعليمي التربوي الخاص بالمدارس، بهدف تطوير العمل وتقديم أفضل خدمة للطلبة والجمهور.

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