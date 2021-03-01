وكالة الرأي الفلسطينية " الأشغال" تستأنف العمل في المنحة السعودية لإعادة الإعمار وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى يناقش مع وحدة الرقابة الداخلية تطوير العمل وتجويده وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تستنكر تصنيف الاحتلال لشبكة "صامدون" بالإرهابية وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2772) الاثنين1/3/2021 وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام: (85) انتهاكاً بحق الصحفيين خلال فبراير المنصرم وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم منزل مقدسي من ذوي الاحتياجات الخاصة وكالة الرأي الفلسطينية مركز شرطة معن بخان يونس ينهي خلافين ماليين بقيمة "13" ألف شيكل وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال تتفقد اجراءات السلامة بعد افتتاح الفصل الدراسي الثاني وكالة الرأي الفلسطينية النيابة الجزئية بغزة تختتم دورة "مهارات التحقيق" لضباط مركز الشجاعية وكالة الرأي الفلسطينية انتعاشة كبيرة لريال مدريد بعد صحوة فبراير
أخبار » الأخبار الحكومية

لإعادة اعمار المنازل المتضررة لغير اللاجئين

" الأشغال" تستأنف العمل في المنحة السعودية لإعادة الإعمار

01 آذار / مارس 2021 10:50

" الأشغال" تستأنف العمل في المنحة السعودية لإعادة الإعمار

غزة- الرأي

 قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان إنها عاودت العمل في المنحة السعودية لإعادة اعمار المنازل المتضررة لغير اللاجئين (عدوان 2014) في قطاع غزة بعد توقف دام عدة شهور.

وأكدت الوزارة، أنه في ظل الجهود المبذولة بالسعي الحثيث من أجل توفير تمويل لإعادة اعمار المنازل المدمرة كليا، فإن وزارة الأشغال العامة والإسكان أنها استئنفت العمل في المنحة السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية وبالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأشارت الوزارة إلى أنه من المتوقع أن تستلم في المرحلة الحالية 48 أسرة بمبلغ اجمالي 228,764$ ليصبح عدد المستفيدين الإجمالي من المنحة 272 أسرة تم إعادة اعمار وحداتهم المدمرة كليا.

يذكر أن عملية الصرف ستتم للمواطنين المدمرة وحداتهم كليا جراء عدوان 2014، الذين قاموا بتوقيع العقود سابقاً، بعد توقف دام عدة أشهر بسبب جائحة كورونا في قطاع غزة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"شُراب" يختتم مبادرة توفير 165 عربة متنقلة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟