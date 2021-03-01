" الأشغال" تستأنف العمل في المنحة السعودية لإعادة الإعمار

غزة- الرأي

قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان إنها عاودت العمل في المنحة السعودية لإعادة اعمار المنازل المتضررة لغير اللاجئين (عدوان 2014) في قطاع غزة بعد توقف دام عدة شهور.

وأكدت الوزارة، أنه في ظل الجهود المبذولة بالسعي الحثيث من أجل توفير تمويل لإعادة اعمار المنازل المدمرة كليا، فإن وزارة الأشغال العامة والإسكان أنها استئنفت العمل في المنحة السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية وبالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأشارت الوزارة إلى أنه من المتوقع أن تستلم في المرحلة الحالية 48 أسرة بمبلغ اجمالي 228,764$ ليصبح عدد المستفيدين الإجمالي من المنحة 272 أسرة تم إعادة اعمار وحداتهم المدمرة كليا.

يذكر أن عملية الصرف ستتم للمواطنين المدمرة وحداتهم كليا جراء عدوان 2014، الذين قاموا بتوقيع العقود سابقاً، بعد توقف دام عدة أشهر بسبب جائحة كورونا في قطاع غزة.