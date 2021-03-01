أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء:
الحافلتان: الأولى والثانية من الكشف الأخير (2021/6).
التواجد غداً الساعة 7 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.
ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات.
ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.
للتذكير رابط كشف رقم (2021/6)
https://drive.google.com/file/d/12vvzil2Ojgrfd3kxzv_QbqFOf4no3Udv/view
الهيئة العامة للمعابر والحدود
وزارة الداخلية والأمن الوطني
الإثنين 1 مارس 2021