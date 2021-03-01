تعليم شمال غزة يفتتح دورات احترافية لأغراض تعليمية

غزة- الرأي

افتتحت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، بالتعاون مع جمعية الخريجات الفلسطينية، دورة تدريبية بعنوان: "احتراف برنامجي "الوورد"، و"البوربوينت" لأغراض تعليمية"، بمشاركة نحو (40) معلمة من معلمات مدارس المديرية.



وتعقد الدورة وهي بواقع (15) ساعة تدريبية، في مختبرات الحاسوب بمدارس عوني الحرتاني الثانوية للبنات، وشادية أبو غزالة الثانوية للبنات، حيث تم تقسيم المشاركات إلى مجموعتين، بما يضمن اتباع إجراءات الوقاية والسلامة من فايروس "كورونا".



وافتتح الدورة مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، بحضور رئيس قسم الإشراف أ. محمد أبو ندى، ومشرف التدريب أ. أكرم الدباس، ومشرف مبحث التكنولوجيا د. عطايا عابد، ومشرف التربية الدينية أ. إبراهيم أبو شمالة، ومديرة مدرسة عوني الحرثاني الثانوية للبنات أ. سهام حميد، ومديرة مدرسة شادية أبو غزالة أ. بثينة المدهون، ومشرفة مركز التدريب د. رنان الأشقر، ومدرب الدورة المهندس محمد صالحة، ومنسق الإعلام المدرسي أ. عطية الحاج أحمد من قسم العلاقات العامة والإعلام.



ورحب مدير الدائرة الفنية بالمشاركات، متمنياً لهن مزيداً من العلم والمعرفة التي تساهم في صقل خبراتهن وتنمية قدراتهن المهنية والفنية بما ينعكس على أدائهن في الميدان وخدمة العملية التعليمية.

وأوضح أ. شهاب أن هذه الدورة، التي تأتي بالتعاون مع جمعية الخريجات الفلسطينية، تأتي في سياق جهود المديرية للنهوض بقدرات الكوادر التعليمية وتنمية مهاراتهم في مجال الحاسوب، وعلى وجه الخصوص المهارات الخاصة ببرنامجي "الوورد"، و"البوربوينت" لتوظيفها في العملية التعليمية.

وتوجّه أ. شهاب بالشكر للمعلمات المشاركات لالتزامهن وتفاعلهن في الدورة، كما توجّه بالشكر لجمعية الخريجات الفلسطينية التي تشرف على عملية التدريب.