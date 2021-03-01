وكالة الرأي الفلسطينية التفتيش القضائي وشرطة المرور بغزة تؤكدان على حماية أمن المجتمع وكالة الرأي الفلسطينية ملتقى إعلاميات الجنوب ينظم ورش عمل توجيهية حول المشاركة السياسية للمرأة وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى العيون يجري (5 ) عمليات استئصال السائل الزجاجي خلال يناير وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة تجتمع مع المشرفين لمناقشة قضايا إدارية وفنية وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد وبلدية غزة يناقشان حل مشكلة خط الصرف الصحي للمدينة الصناعية وكالة الرأي الفلسطينية جامعة الأقصى تستقبل وفداً من المكتب الوطني لإعادة إعمار غزة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة يفتتح دورات احترافية لأغراض تعليمية وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية جراحة المناظير بغزة.. تطورات نوعية شهدتها على مدار 14 عاماً
أخبار » الأخبار الحكومية

في برنامجي "الوورد" و"البوربوينت"

تعليم شمال غزة يفتتح دورات احترافية لأغراض تعليمية

01 آذار / مارس 2021 11:23

تعليم شمال غزة يفتتح دورات احترافية لأغراض تعليمية
تعليم شمال غزة يفتتح دورات احترافية لأغراض تعليمية

غزة- الرأي

افتتحت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، بالتعاون مع جمعية الخريجات الفلسطينية، دورة تدريبية بعنوان: "احتراف برنامجي "الوورد"، و"البوربوينت" لأغراض تعليمية"، بمشاركة نحو (40) معلمة من معلمات مدارس المديرية.


وتعقد الدورة وهي بواقع (15) ساعة تدريبية، في مختبرات الحاسوب بمدارس عوني الحرتاني الثانوية للبنات، وشادية أبو غزالة الثانوية للبنات، حيث تم تقسيم المشاركات إلى مجموعتين، بما يضمن اتباع إجراءات الوقاية والسلامة من فايروس "كورونا".


وافتتح الدورة مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، بحضور رئيس قسم الإشراف أ. محمد أبو ندى، ومشرف التدريب أ. أكرم الدباس، ومشرف مبحث التكنولوجيا د. عطايا عابد، ومشرف التربية الدينية أ. إبراهيم أبو شمالة، ومديرة مدرسة عوني الحرثاني الثانوية للبنات أ. سهام حميد، ومديرة مدرسة شادية أبو غزالة أ. بثينة المدهون، ومشرفة مركز التدريب د. رنان الأشقر، ومدرب الدورة المهندس محمد صالحة، ومنسق الإعلام المدرسي أ. عطية الحاج أحمد من قسم العلاقات العامة والإعلام. 


ورحب مدير الدائرة الفنية بالمشاركات، متمنياً لهن مزيداً من العلم والمعرفة التي تساهم في صقل خبراتهن وتنمية قدراتهن المهنية والفنية بما ينعكس على أدائهن في الميدان وخدمة العملية التعليمية.
وأوضح أ. شهاب أن هذه الدورة، التي تأتي بالتعاون مع جمعية الخريجات الفلسطينية، تأتي في سياق جهود المديرية للنهوض بقدرات الكوادر التعليمية وتنمية مهاراتهم في مجال الحاسوب، وعلى وجه الخصوص المهارات الخاصة ببرنامجي "الوورد"، و"البوربوينت" لتوظيفها في العملية التعليمية.
وتوجّه أ. شهاب بالشكر للمعلمات المشاركات لالتزامهن وتفاعلهن في الدورة، كما توجّه بالشكر لجمعية الخريجات الفلسطينية التي تشرف على عملية التدريب.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

ملتقى إعلاميات الجنوب ينظم ورش عمل توجيهية حول المشاركة السياسية للمرأة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟