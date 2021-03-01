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الاتفاق على تشكيل لجنة فنية

الاقتصاد وبلدية غزة يناقشان حل مشكلة خط الصرف الصحي للمدينة الصناعية

01 آذار / مارس 2021 11:31

الاقتصاد وبلدية غزة يناقشان حل مشكلة خط الصرف الصحي للمدينة الصناعية
الاقتصاد وبلدية غزة يناقشان حل مشكلة خط الصرف الصحي للمدينة الصناعية

غزة- الرأي

اتفقت وزارة الاقتصاد الوطني وبلدية غزة، على تشكيل لجنة فنية لمعالجة مشكلة خط الصرف الصحي للمدينة الصناعية.


جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. رشدي وادي بأعضاء المجلس البلدي لبلدية غزة.


واستعرض أعضاء المجلس البلدي في بلدية غزة المشكلة القائمة وتأثيرها على سكان شارع المنصورة شرق مدينة غزة منذ سنوات، وضرورة التوصل لمعالجة حقيقية لها بمشاركة الجميع.


وأكد د. وادي حرص الوزارة على الوصول لحلول سريعة من خلال اللجنة المشتركة التي ستضع حلول عملية لها تنهي المشكلة، مشيرا إلى أن اللجنة ستباشر عملها ابتداءا من اليوم لإيجاد الحلول للمشكلة القائمة.


وأشاد د. وادي خلال الاجتماع بعمل المصانع الفلسطينية ودورها في حماية الاقتصاد والنهوض به طيلة السنوات الماضية في ظل الظروف الصعبة.

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