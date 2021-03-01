تعليم شمال غزة تجتمع مع المشرفين لمناقشة قضايا إدارية وفنية

غزة- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة (قسم الإشراف والتأهيل التربوي)، اجتماعاً مهماً للمشرفين التربويين، بالتزامن مع انطلاق الفصل الدراسي الجديد، وذلك للتباحث في جملة من المهام الإدارية والفنية التي من شأنها تنظيم سير العمل، وتحقيق النتائج المرجوة منه.



وانطلق الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2020/2021 بتاريخ 28/2/2021، بنظام التعليم المدمج، وفق معايير السلامة والوقاية من فيروس "كورونا"

وترأس الاجتماع مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم الإشراف والتأهيل التربوي أ. محمد أبو ندى.



وفي بداية الاجتماع، رحب أ. شهاب بالحضور كافة، مثمناً جهدهم في إنجاح المسيرة التعليمية، بالرغم من الصعوبات الجمّة التي واجهتها خلال المرحلة السابقة في ظل جائحة "كورونا"، وتداعياتها على الواقع التربوي.



وأكد أ. شهاب على ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية؛ ومتابعة التعلم عن بعد، كونه صار جزءاً لا يتجزأ من العملية التعليمة منذ الجائحة.



وشدد مدير الدائرة الفنية على أهمية الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة الصحية، للحفاظ على صحة أبنائنا الطلبة، وهو ما يساهم في استمرار فتح المدارس وانتظام الطلبة في التعليم الوجاهي.



من ناحيته، تطرق أ. أبو ندى إلى جملة من القضايا الإدارية والفنية الخاصة بعمل القسم؛ مؤكداً على دور المشرفين التربويين في العملية التعليمية، من خلال متابعاتهم للميدان التربوي.



وشهد الاجتماع العديد من المداخلات والاستفسارات التي ساهمت في إثراء اللقاء، والخروج بنتائج وتوصيات عملية قابلة للتحقيق والقياس.