مستشفى العيون يجري (5 ) عمليات استئصال السائل الزجاجي خلال يناير

غزة- الرأي

أجرت مستشفى العيون (5)عمليات استئصال للسائل الزجاجي للعين خلال شهر يناير الماضي، والتي تعتبر من أدق العمليات في عالم جراحة العيون لقربها من الشبكية التي تعد المركز الرئيس للإبصار.



وأوضح الدكتور عبد القادر عودة اختصاصي طب وجراحة عيون في مستشفى العيون أن من أسباب إجراء عمليات استئصال السائل الزجاجي هي نزيف مزمن في السائل الزجاجي، أو وجود انفصال في الشبكية، أو وجود تغيرات في الشبكية السكرية، أو إزالة الأجسام الغريبة بعد تعرض العين لانفجار عبوة او قنبلة ،أو لعلاج مضاعفات العمليات الأخرى.



وأكد د. عودة أن نتائج العملية مرتبطة بوضع الشبكية في العين التي تعد خلية عصبية و بطبيعة الحال الخلايا العصبية لا تتجدد عند التلف، مضيفا انه بالرغم من دقة العملية إلا أن مستشفى العيون حققت انجازات ونتائج ملموسة ناتجة عن جهد جراحين قسم الشبكية و سرعتهم في إجراء العمليات، منوها أن النتائج الأفضل كانت للمرضى المهتمين بضبط الصحة العامة و مستوى السكر في الدم وأيضا المتابعين الدوريين في قسم الليزر والشبكية الجراحية .