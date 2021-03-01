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التفتيش القضائي وشرطة المرور بغزة تؤكدان على حماية أمن المجتمع

01 آذار / مارس 2021 11:46

التفتيش القضائي وشرطة المرور بغزة تؤكدان على حماية أمن المجتمع
التفتيش القضائي وشرطة المرور بغزة تؤكدان على حماية أمن المجتمع

غزة- الرأي

أكد عضو الإدارة العامة للتفتيش القضائي بالنيابة العامة علاء مهاني، على أهمية دور شرطة المرور في حماية أمن المجتمع والمواطن، وترسيخ مبدأ أن شرطي المرور هو المرآة التي تعكس ثقافة وحضارة المجتمع.

جاء ذلك، خلال الجولة التفقدية  التي أجراها مهاني، على إدارة شرطة المرور، واجتماعه بمفتش حوادث المرور بمحافظة غزة المقدم مصطفى الشاعر. 

وناقش الطرفان متابعة قضايا المرور الناتجة عن أضرار جسيمة، وسرعة استكمال الإجراءات في الملف الجزائي، والتشدد في المرافعات لمرتكبي الحوادث والذين تسببوا بوجود ضحايا.

وأشاد  مهاني بضبط الحالة المرورية، وتوفير إجراءات السلامة، وتفعيل الدور التثقيفي لفئات المجتمع؛ للحد من حوادث الطرق وتحقيق السلم والأمن المروري.

التفتيش القضائي وشرطة المرور بغزة تؤكدان على حماية أمن المجتمع 2 (13) 3 (9)
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