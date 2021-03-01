المستشفى الجزائري يُقدّم أكثر من 10 آلاف خدمة خلال فبراير

خان يونس- الرأي

قدَّمت الطواقم الطبية في المستشفى الجزائري التابع لمديرية الخدمات الطبية العسكرية بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة 10 آلاف و729 خدمةً طبيةً خلال شهر فبراير الماضي.

وأوضحت إحصائية صادرة عن المستشفى الجزائري أن قسم العلاج الطبيعي قدَّم 549 خدمة فيما قدمت عيادة الاسنان 630 خدمة وقدم قسم المختبر 1748 خدمة، بينما قدَّم قسم الأشعة 1182 خدمة، في حين قدمَّ قسم خدمات التمريض 5223 خدمة، كما تم تقديم 636 وصفة طبية.

بدوره، أفاد مدير المستشفى الجزائري المقدم إحسان قديح أن الأطقم الطبية في المستشفى استقبلت 4377 حالة ما بين عسكري ومدني من سكان المحافظة خلال الشهر الماضي.

وأشار إلى أن قسم الأطفال استقبل 304 حالات، و24 حالة مبيت أطفال، فيما استقبلت عيادات الجراحة 1091 حالة، كما استقبلت عيادة النساء والولادة 316، مبيناً أن قسم الاستقبال استقبل 1210 حالة، في حين استقبلت عيادات الباطنة 682 حالة، كما تم إجراء 45 عملية جراحية.

ولفت إلى أن الحالات التي استقبلها المستشفى تنوعت بين "مراجعين عسكرين من منتسبي وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة، وغيرهم من المواطنين المدنيين.