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المباحث العامة تضبط 8 دراجات نارية مسروقة

01 آذار / مارس 2021 11:54

المباحث العامة تضبط 8 دراجات نارية مسروقة
المباحث العامة تضبط 8 دراجات نارية مسروقة

غزة- الرأي

 ضبطت المباحث العامة في محافظة غزة ، "8" دراجات نارية مسروقة،  وذلك خلال جولة تفتيشية تم خلالها فحص " 760" دراجة نارية .

وأكد المقدم غسان الرواغ مدير قسم المباحث في محافظة غزة،  أنه تم استنفار جميع أقسام مباحث المحافظة وانتشار الضباط والأفراد وعمل عدة حواجز ثابتة.

وقال الرواغ : " إنه تم القيام بالجولة لفحص الدراجات النارية والبحث عن الدراجات المسروقة خلالها ، ذاكراً أنه تم إحالة الدراجات المضبوطة لدائرة مباحث المرور لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة".

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