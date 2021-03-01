المباحث العامة تضبط 8 دراجات نارية مسروقة

غزة- الرأي

ضبطت المباحث العامة في محافظة غزة ، "8" دراجات نارية مسروقة، وذلك خلال جولة تفتيشية تم خلالها فحص " 760" دراجة نارية .



وأكد المقدم غسان الرواغ مدير قسم المباحث في محافظة غزة، أنه تم استنفار جميع أقسام مباحث المحافظة وانتشار الضباط والأفراد وعمل عدة حواجز ثابتة.



وقال الرواغ : " إنه تم القيام بالجولة لفحص الدراجات النارية والبحث عن الدراجات المسروقة خلالها ، ذاكراً أنه تم إحالة الدراجات المضبوطة لدائرة مباحث المرور لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة".