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"الغصين" يعزز تعاونه مع مدارس الارقم

01 آذار / مارس 2021 12:14

"الغصين" يعزز تعاونه مع مدارس الارقم

غزة- الرأي

أكَّد وكيل وزارة العمل المهندس إيهاب الغصين ، على حرص وزارته و اهتمامها بالمؤسسات التعليمية ، في ظل المعيقات التي تواجهها ،خاصةً جائحة كورونا .


جاء تأكيده خلال استقباله وفداً من مدارس الارقم النموذجية ، ممثلة برئيس مجلس الادارة الدكتور عبد الخالق العف ، مثمناً جهود الادارة والمعلمين الذين يعملون دون كلل او ملل من أجل تخريج طلبة متعلمين في مختلف المدارس من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية.


من جانبه ابدى الوفد الزائر سعادته الغامرة بلقاء الوكيل ، مشيدين بدور وزارة العمل وحجم عطائها المستمر والمتفاني في خدمة المواطنين عموماً ، وفئة الخريجين على وجه الخصوص.


تخلل اللقاء مناقشة العديد من المواضيع التي تهدف الى التعاون المشترك ،ومن ثم تم تسليم درع تكريمي لسعادة الوكيل تقديراً لجهوده في خدمة المواطنين.

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