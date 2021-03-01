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"العمل" و"المواصلات" تبحثان سبل التعاون المشترك بينهما

01 آذار / مارس 2021 12:17

"العمل" و"المواصلات" تبحثان سبل التعاون المشترك بينهما

التقى وكيل وزارة العمل م. ايهاب الغصين وكيل مساعد وزارة النقل والمواصلات م. حسن عكاشة ،وضم الوفد الزائر مدير عام التخطيط بوزارة النقل والمواصلات د. أيمن راضي، ومدير العلاقات العامة لؤي ابو وردة، ومدير مكتب الوكيل ياسر فرحان، ومدير الموانئ انيس عرفات.


كان في استقبالهم بصحبة الوكيل كلٍ من مدير عام الشؤون الادارية والمالية بوزارة العمل محمد الكريري، ومدير عام التفتيش وحماية العمل م. ماهر ابو ريا، ومدير عام التعاون نبيل المبحوح، ومدير مكتب الوكيل سماح الغزالي.


بدوره رحَّب الغصين بالوفد الزائر، مؤكداً على مساعي وزارته لبناء أطر علاقات قوية مع الجهات الحكومية الشريكة بما يهدف بشكل عام الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في كافة المجالات، وتعزيز دور وزارة العمل في ضبط وتنظيم سوق العمل.


من جانبه، أكَّد عكاشة أن هذه الزيارة تأتي بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك، ومتابعة استكمال الملفات التي يجري تنفيذها بالشراكة بين الوزارتين.


وتطرَّق الجانبان إلى مناقشة آليات التعاون في ملف المعدات الثقيلة وترخيصها والتدريب على قيادتها بما يشمل المناهج والتدريبات النظرية والعملية، بالإضافة إلى مناقشة آليات استفادة وزارة النقل والمواصلات من برامج التشغيل المؤقت التي تنفذها وزارة العمل.

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