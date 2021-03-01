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الإرشـــاد المروري يعقد "170" محاضرة توعوية لطلبة المدارس

01 آذار / مارس 2021 12:22

الإرشـــاد المروري يعقد "170" محاضرة توعوية لطلبة المدارس
الإرشـــاد المروري يعقد

غزة- الرأي

عقدت دائرة الإرشاد والتدريب المروري بشرطة المرور والنجدة، سلسلة محاضرات في التوعية المرورية والصحية لطلاب المدارس، بلغت "170" محاضرة توعوية وصحية على مدار الأسبوعين الماضيين ، واستفاد منها "4670" طالب وطالبة من "12" مدرسة في محافظات قطاع غزة

وذكرت دائرة الإرشاد المروري أن المحاضرات غطت المحافظات الخمسة ، مبينة أن المحاضرات تركزت على السلامة المرورية وإجراءات حماية الطلاب من مخاطر حوادث الطرق والعبور الآمن للطريق، بالإضافة إلى التوعية حول خطر فيروس كورونا وضرورة الالتزام بإجراءات السلامة الوقائية داخل المركبات والحافلات وفي الشارع وداخل المدارس وأماكن الازدحامات.

وأشارت دائرة الإرشاد المروري إلى أنها تنظم بشكل مستمر العديد من برامج التوعية المرورية والصحية للقطاع التعليمي المتمثل في المدارس ورياض الأطفال، وذلك في إطار الخطة السنوية التي أعدتها الدائرة بهدف توعية طلبة المدارس من مخاطر الطرقات وقطعها والعبور الآمن، بالإضافة إلى تعزيز طرق اتخاذ وسائل الوقاية والسلامة من فيروس كورونا المستجد .

12 الإرشـــاد المروري يعقد
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