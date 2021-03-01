"الاقتصاد" تتفقد البضائع الخاصة بالصناعة والمشاريع الصغيرة برفح

رفح- الرأي

أجرت الطواقم الهندسية التابعة للإدارة العامة للصناعة بوزارة الاقتصاد الوطني، جولة ميدانية في معبر كرم أبو سالم، وعدد من المشاريع الصغيرة في محافظة رفح.



وقالت الإدارة العامة للصناعة في بيان لها اليوم الاثنين، إن طواقم دائرة التنمية الصناعية بالإدارة العامة للصناعة قامت بجولة ميدانية على معبر كرم أبو سالم لمتابعة كافة البضائع والسلع الخاصة بالصناعة.



وتأتي الزيارة للمعبر للتأكد من سلامة كافة السلع الواردة عبر معبر كرم أبو سالم والتأكد من مطابقتها وسلامتها للصناعة.



وقالت الإدارة العامة للصناعة إنه يتم التنسيق مع كافة الجهات لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص للمشاريع الصغيرة، وان الإدارة تسعى الي دعم هذه المشاريع وتقديم كل ما يلزم من إرشادات لنجاح المشاريع والخاصة المشاريع الصناعية والإنتاجية لدعم المنتجات المحلية وتوفير عدد من فرص العمل.



وقامت الطواقم الهندسية بتفقد الإجراءات اللازمة والشروط الصحية الواجب توافرها في المشاريع والاشراف على عملية التصنيع وتفقد خطوط الإنتاج.

وتأتي هذه الإجراءات للحفاظ على جودة المنتجات الصناعية ومدى مطابقتها للمواصفات الفلسطينية.