بالصور| تدريب الداخلية تُخرّج الدفعة التاسعة من الدورة التأسيسية الثانية

غزة- الرأي

خرجّت المديرية العامة للتدريب بوزارة الداخلية، صباح الاثنين، الدفعة التاسعة من الدورة التأسيسية الثانية للجنود الألف الذين أعلنت الوزارة استيعابهم مؤخراً.

وحضر التخريج مدير عام المديرية العامة للتدريب العميد محمد خلف وعدد من مدراء الإدارات والوحدات وضباط ومعلمي التدريب.

وأثنى العميد خلف على الأداء المتميز لضباط ومعلمي إدارة التدريب والطلبة الخريجين، مُؤكداً على أهمية مواصلة التدريب البدني والعقلي بالشكل الذي يرفع من كفاءة المنتسبين للوزارة.

بدوره، أوضح مدير إدارة التدريب العقيد ربيع المصري أن الدورة تأتي ضمن سلسلة من الدورات التي عقدتها مديرية التدريب في إطار تأهيل الجنود حيث خاض منتسبي الدفعة التاسعة معسكراً تدريبياً استمر مدة أسبوعين، مشيراً إلى أن الدورة تضمنت مجموعة من المعارف والمهارات الميدانية والعلمية بهدف تطوير الكادر ورفع القدرة البدنية وزيادة القوة للعمل تحت الضغط وخلق بيئة عسكرية معزولة عن المجتمع المدني لتعزيز الانضباط والالتزام العسكري.