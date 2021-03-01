الشرطة البحرية برفح تُنجز خلافاً مالياً بقيمة "4500" شيكل

رفح- الرأي

أنجزت دائرة الشرطة البحرية – قسم شؤون الصيادين- في محافظة رفح، قضية مالية بين أحد صيادي المحافظة وتاجر معدات صيد، وذلك بعد تقديم شكوى لدى رئيس قسم شؤون الصيادين، والتي بلغت قيمتها الإجمالية "4500" شيكل.

وذكر النقيب محمد الغندور رئيس قسم شؤون الصيادين في شرطة بحرية رفح :" أن القسم استقبل الشكوى المتمثّلة في الخلاف حول سداد ثمن شباك صيد، قد تم بيعه منذ قرابة عام، ولم يتم استرداد ثمنه منه.

وأضاف النقيب الغندور " أن القسم تعامل مع الشكوى وأحضر الطرفين، واستمع لهما وأنهى الخلاف بعد الاتفاق على تقسيط المبلغ وإنهاء الشكوى.

ولفت النقيب الغندور إلى أن القسم يسعى إلى تذليل كافة العقبات وحل الإشكاليات العالقة بين الصيادين والتجار وشركات المعدات البحرية.