وكالة الرأي الفلسطينية النقل والمواصلات تناقش مشروع عمل نظارات طبية للسائقين وكالة الرأي الفلسطينية الحكم على القيادية "جرّار" بالسجن عامين مع غرامة مالية وكالة الرأي الفلسطينية 16 وفاة و1724 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية الزكاة بالأوقاف تنفذ عدة مشاريع إغاثية جديدة للأسر الفقيرة وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تتفقد تطبيق الخطة التطويرية لعمل العيادات الخارجية بالمستشفيات وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس تطلع مدير العلاقات الدولية بوزارة التربية على سير العمل وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة البحرية برفح تُنجز خلافاً مالياً بقيمة "4500" شيكل وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" تبدأ بتسجيل المزارعين لمشروع "تخضير فلسطين" وكالة الرأي الفلسطينية بالصور| تدريب الداخلية تُخرّج الدفعة التاسعة من الدورة التأسيسية الثانية وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" تتفقد البضائع الخاصة بالصناعة والمشاريع الصغيرة برفح
أخبار » الأخبار الحكومية

الشرطة البحرية برفح تُنجز خلافاً مالياً بقيمة "4500" شيكل

01 آذار / مارس 2021 12:39

الشرطة البحرية برفح تُنجز خلافاً مالياً بقيمة "4500" شيكل
الشرطة البحرية برفح تُنجز خلافاً مالياً بقيمة

رفح- الرأي

 أنجزت دائرة الشرطة البحرية – قسم شؤون الصيادين- في محافظة رفح،  قضية مالية بين أحد صيادي المحافظة وتاجر معدات صيد، وذلك بعد تقديم شكوى لدى رئيس قسم شؤون الصيادين، والتي بلغت قيمتها الإجمالية "4500" شيكل.

وذكر النقيب محمد الغندور رئيس قسم شؤون الصيادين في شرطة بحرية رفح :" أن القسم استقبل الشكوى المتمثّلة في الخلاف حول سداد ثمن شباك صيد، قد تم بيعه منذ قرابة عام، ولم يتم استرداد ثمنه منه.

وأضاف النقيب الغندور " أن القسم تعامل مع الشكوى وأحضر الطرفين، واستمع لهما وأنهى الخلاف بعد الاتفاق على تقسيط المبلغ وإنهاء الشكوى.

ولفت النقيب الغندور إلى أن القسم يسعى إلى تذليل كافة العقبات وحل الإشكاليات العالقة بين الصيادين والتجار وشركات المعدات البحرية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

ملتقى إعلاميات الجنوب ينظم ورش عمل توجيهية حول المشاركة السياسية للمرأة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟