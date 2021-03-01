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تعليم خان يونس تطلع مدير العلاقات الدولية بوزارة التربية على سير العمل

01 آذار / مارس 2021 12:42

تعليم خان يونس تطلع مدير العلاقات الدولية بوزارة التربية على سير العمل
تعليم خان يونس تطلع مدير العلاقات الدولية بوزارة التربية على سير العمل

خان يونس- الرأي

استقبل أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس اليوم الإثنين، أحمد النجار مدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي بوزارة التربية والتعليم العالي.

وحضر اللقاء: د. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية.


وفي بداية اللقاء رحب أ. الفرا بالحضور، وهنأ أ. النجار بعودته سالماً إلى أرض الوطن وتكليفه بمهام مدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي بالوزارة، متمنياً له التوفيق والسداد.


ومن ناحيته أوضح أ. النجار أن هدف الزيارة متابعة عمل قسم العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، ومتابعة خطة القسم وتقديم عدد من التوصيات لتطوير العمل.
والتقى أ. النجار برئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بالمديرية أ. حنان الطبش، وأ. أنور شبير، واطلع على عمل القسم، وناقش عدداً من الأمور الفنية والإدارية.

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