"الصحة" تتفقد تطبيق الخطة التطويرية لعمل العيادات الخارجية بالمستشفيات

غزة- الرأي

أجرى الوكيل المساعد لوزارة الصحة د. مدحت محيسن صباح اليوم الإثنين، برفقة وفد من الوزارة، جولة تفقدية لسير العمل في العيادات الخارجية التابعة لبعض المستشفيات، للاطلاع على تطبيق الخطة التطويرية لعمل العيادات الخارجية.

وتضمنت الجولة كل من مجمع الشفاء الطبي وعيادة الشيخ رضوان، والعيادة الخارجية بمجمع الصحابة الطبي.



وأشار د. محيسن الى أهمية تطوير الخدمة المقدمة للمرضى في العيادات الخارجية والتي تهدف الى عدم ازدحام واكتظاظ المراجعين في العيادات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمرضى.



وأضاف د. محيسن أنه في إطار تجويد الخدمة الصحية المقدمة للجمهور، تعمل الوزارة على تطوير العمل بالعيادات الخارجية في المستشفيات، وذلك من خلال حملة للمتابعة بدأت اليوم وستمتد لعدة أشهر في سبيل استكمال خطة التطوير.



وأوضح د. محيسن أن هناك مجموعة من الإجراءات التي سيتم اتخاذها ومنها تفويج المرضى وانتظام دوام وتواجد الأطباء في عياداتهم مبكرا، إضافة الى متابعة المرضى بالرسائل النصية التي تصل إليهم لمتابعة حالتهم الصحية وعدم ازدحامهم داخل العيادات.



ونوه د. محيسن في ختام الجولة على أنه سيتم تقييم مراحل العمل بهذه الخطة، للخروج بأفضل النتائج، شاكراً الطواقم الطبية على جهودهم المبذولة في إطار تجويد الخدمات الصحية المقدمة للجمهور.