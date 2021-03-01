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الزكاة بالأوقاف تنفذ عدة مشاريع إغاثية جديدة للأسر الفقيرة

01 آذار / مارس 2021 01:04

الزكاة بالأوقاف تنفذ عدة مشاريع إغاثية جديدة للأسر الفقيرة
الزكاة بالأوقاف تنفذ عدة مشاريع إغاثية جديدة للأسر الفقيرة

غزة- الرأي

نفذت الإدارة العامة للزكاة مجموعة من المشاريع الإغاثية الجديدة على مدار الأسبوع الماضي تمثلت في تركيب محطة تحلية وتوزيع وجبات غذائية وسلال خضار وكفالات أيتام.
وأوضح مدير عام الزكاة أ. أسامة سليم أن إدارته انتهت خلال الأسبوع الماضي من تركيب محطة تحلية لمسجد أبو بكر في منطقة الزوايدة بالمحافظة الوسطى بتكلفة 6000 دولار.
وقال: "كما تم توزيع 300 وجبة غذائية و300 سلة خضار على أسر فقيرة ومتعففة، إضافة إلى توزيع كفالات لعدد 14 يتيم بواقع 50 دولار لكل يتيم، وذلك في إطار دور الإدارة العامة للزكاة للتخفيف من معاناة الأسر الفقيرة والأيتام".
وأضاف سليم: "وفي ذات السياق وزعت لجنة زكاة الشيخ رضوان سلال خضار ووجبات غذائية ومفروشات على قرابة 323 أسرة متعففة من مدينة غزة".
مشيرًا إلى تنفيذ لجنة زكاة الدرج مشروع معونة الشتاء على 200 أسرة ووجبات ساخنة على 150 أسرة فقيرة أيضًا.

الزكاة بالأوقاف تنفذ عدة مشاريع إغاثية جديدة للأسر الفقيرة 155577345_3804787549617294_5909758230126479594_n 156616572_3804787382950644_8736667145756864027_n 155809139_3804787482950634_1470479439079311757_n
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