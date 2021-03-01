النقل والمواصلات تناقش مشروع عمل نظارات طبية للسائقين

غزة- الرأي

ناقشت الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية في وزارة النقل والمواصلات ، مشروع عمل نظارات طبية لبعض السائقين من كبار السن والذين يعانون من ضعف البصر، وذلك ضمن إجراءات الوزارة للتخفيف عن السائقين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والحد من الحوادث المرورية.



يأتي هذا المشروع بعدما تبين من خلال تحقيقات حوادث المرور بأن عدداً من الحوادث المرورية والتي حدثت في المساء كانت بسبب ضعف البصر لدى بعض السائقين وعدم وضوح الرؤي.



بدوره اجتمع نائب مدير عام الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية أ. طلال القرشلي مع مدير مركز بصريات شوالي في غزة أ. محمد شوالي وبحضور رئيس قسم الإرشاد المروري أ. ناهض الخطيب حيث تم مناقشة حيثيات المشروع.



وذكر القرشلي أن الوزارة اختارت عدد من السائقين كبار السن بشكل عشوائي وتم إجراء فحص نظر لهم، ومن يحتاج منهم إلى نظارة طبية سيتم توجيهه إلى المركز لعمل نظارة طبية بشكل مجاني.



من جهته أبدى مدير المركز محمد شوالي استعداده للمساهمة في تكاليف النظارة الطبية خدمة للسائقين من أجل المحافظة على سلامتهم ودعم كل الجهود المبذولة من أجل إنجاح هذا المشروع.