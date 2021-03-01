"أبو راس" يثني على جهود بلدية جباليا النزلة للنهوض بالمدينة

غزة- الرأي

أثنى وكيل وزارة الحكم المحلي م. أحمد أبو راس على الجهد الكبير الذي تقوم به بلدية جباليا النزلة، للنهوض بالمدينة وخدمة المواطنين، في غضون أقل من عام على استلامهم لمهامهم المجلس البلدي مؤكدا ضرورة المضي في هذا الطريق حتى تكون البلدية قادرة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وكيل الوزارة على رأس وفد من الوزارة، وضم كلا من أ. عطاف الكفارنة مدير عام التوجيه والرقابة، و أ. رامز عبدو مدير عام الشؤون الإدارية، م. وسيم دياب مدير المنطقة، أ. هاني اللبابيدي مدير عام الموازنات، م. صبحي سكيك مدير عام الهندسة والتنظيم، أ. ناصر القانوع الشؤون القانونية، م. سلام أبو القمبز الهندسة والتنظيم وكان في استقبالهم رئيس بلدية جباليا النزلة م. مازن النجار وأعضاء المجلس البلدي، حيث تفقد الوكيل والوفد المرافق له سير العمل في مقر بلدية جباليا النزلة التي تعد من البلديات الكبرى في قطاع غزة.

وأكد م. أحمد أبو راس أن بلدية جباليا النزلة لها تجربة فريدة من العمل والتطور والنهضة، جديرة بالنقل للبلديات الأخرى، واستمع الوكيل لأبرز احتياجات البلدية، والآثار المترتبة عن الحصار المتسببة في تأخير عدد من المشاريع.

وخلال اللقاء تم عرض تقارير مرئية موجزة عن أهم الإنجازات المنفذة في القطاع المالي، من حيث تحسين الإيرادات وتقليص فواتير الديون المستحقة للموظفين أو للأطراف الخارجية، وأيضاً ملخص عن أهم المشاريع المنفذة في مختلف مناطق النفوذ وخاصة تلك التي تتعلق بتطوير منظومتي الصرف الصحي ومياه الأمطار، وكذلك استعراض المشاريع المنوي تنفيذها خلال المرحلة القادمة.

وتم التطرق لمشروع master plan ومشروع تطوير الواجهة البحرية الذي أعده فريق مختص، وكذلك عن مشروع ربط شبكات الصرف الصحي بمنظومة المعلومات الجغرافية GIS.

من جهته أكد رئيس البلدية م. مازن النجار ، مضي البلدية ومجلسها، وإدارتها في تطوير العمل بما يتحدى العوائق المفروضة، ويسعى لتحقيق الإنجاز في ظل كل هذه الصعوبات.