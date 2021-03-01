اللجنة الاقتصادية بالتشريعي تعقد جلسة استماع لوكيل وزارة الزراعة

غزة- الرأي

عقدت اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي برئاسة النائب د. عاطف عدوان، وأعضائها النائب د. سالم سلامه، والنائب د. يوسف الشرافي، والنائب د. جميلة الشنطي، جلسة استماع لوكيل وزارة الزراعة د. إبراهيم القدرة حول إجراءات الوزارة في السماح باستيراد البيض المخصب للدجاج.

واطلعت اللجنة على جهود الوزارة وعملها في موضوع استيراد البيض المخصب، واللوائح المنظمة لذلك، وآليات فحص البيض المخصب والتأكد من خلوه من الأمراض، إضافة لجهود الوزارة لتعزيز صمود التجار والمواطنين على حد سواء.

من جانبه؛ بين القدرة أن الوزارة تعمل وفق لوائح قانونية تنظم عملية ادخال البيض المخصب، ويتم منح شهادة استيراد للتاجر بعد تعهده بخلو البيض من الأمراض البيطرية، وارفاق شهادة من المنشأ بخلو البيض من أمراض الطيور.

وأكد القدرة على أن الوزارة حريصة على حماية المنتج والمستهلك، حيث وضعت شروطاً فنيةً لنوعية وجودة البيض المخصب، حيث تساهم هذه النوعية بتقليل الفاقد من الدواجن أثناء التربية، وكذلك يدر دخل جيد على المربي.

وبين القدرة أن قطاع الدواجن من أهم القطاعات الإنتاجية، فهو يوفر 55% من إنتاج الثروة الحيوانية، ويشهد قطاع الدواجن في الفترة الأخيرة تحسناً ملموساً بفضل جهود الوزارة في عدة مجالات أهمها تحسين مواصفات الصوص وارتفاع نسبة الفقس والرقابة على جودة الأعلاف.

وفى نهاية اللقاء شكر د. عدوان وكيل وزارة الزراعة د. إبراهيم القدرة على الإيضاحات، وطالب الوزارة بالاستمرار في هذه الإجراءات من التطوير والريادة في هذا القطاع.