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عبر برنامج google meet""

تعليم شمال غزة تعقد محاضرة بمشاركة عربية عن الابتكار في المكتبات المدرسة

01 آذار / مارس 2021 01:39

تعليم شمال غزة تعقد محاضرة بمشاركة عربية عن الابتكار في المكتبات المدرسة
تعليم شمال غزة تعقد محاضرة بمشاركة عربية عن الابتكار في المكتبات المدرسة

غزة- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم ــ شمال غزة (قسم التقنيات التربوية) محاضرة بعنوان " الابتكار والإبداع في المكتبات المدرسية" بمشاركة عربية عبر برنامج "google meet"

وألقاها من السودان د. عبد الله عوض الكريم حاج أحمد اختصاصي المكتبات والمعلومات في جامعة عبد الرحمن بن فيصل بالمملكة العربية السعودية.


وعُقدت المحاضرة بحضور مدير دائرة المكتبات والمختبرات بالوزارة أ. ماجد اللولو، ورئيس قسم التقنيات أ. ايمن ظاهر، ومشرفة المكتبات شمال غزة أ. عبير السلطان، ومن مدينة الخليل، كان حاضراً كل من: أمين مكتبة جامعة البوليتكنك أ. أحمد أبو وردة وأمينة مكتبة مدرسة السموع الثانوية للبنات أ. سمية الحوامدة، وثلة من أمناء المكتبات بمديرية الشمال بالإضافة إلى طلبة مدرستي الفالوجا الثانوية للبنات وخليفة بن زايد الثانوية للبنين.


من جانبه، أوضح أ. ظاهر أن المحاضرة تمحورت حول مفاهيم عامة عن الإبداع والابتكار وتشجيع الإبداع والابتكار في المؤسسات التعليمية، لافتاً إلى استعراض بعض النماذج العالمية للإبداع والابتكار في مجال المكتبات المدرسية.


وقال رئيس قسم التقنيات إن الهدف من هذه اللقاءات والمحاضرات يكمن في تبادل الأفكار والخبرات وتعزيز الابداع والابتكارات لدى أمناء المكتبات، مثمناً الدور التي لعبته أمينة مكتبة مدرسة الفالوجا أ. كوثر أبو ربيعة في استضافة وإدارة هذا اللقاء الحواري المميز.

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