"الفرا" يتفقد امتحان جائزة " فاروق الفرا للتميز والإبداع"

خان يونس- الرأي

تفقد عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم، بخان يونس، يوم السبت الماضي، امتحان جائزة د. فاروق حمدي الفرا للتميز والإبداع.

والذي عقد في مركز التدريب التربوي، بمشاركة 67 طالباً وطالبة من الفرعين العلمي والأدبي، بحضور د. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية، و محمود المصري رئيس قسم الإشراف التربوي، و رولا الفرا المشرفة التربوية وابنة المرحوم، وبعض المشرفيين التربويين.



وقد رحب مدير التعليم بالمشاركين في جائزة المرحوم د. فاروق حمدي الفرا رحمه الله، والتي تقام على مستوى طلبة مدارس الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، متمنياً للطلبة المشاركين التوفيق والنجاح في هذه المسابقة.



كما شكر الفرا عائلة المرحوم د. فاروق حمدي الفرا على دعمهم لهذه المسابقة، والتي تنم على حرص هذه العائلة على دعم طلبتنا المتميزين، متمنياً لهم التوفيق والسداد، كما ثمن الفرا جهود اللجنة المشرفة على تنفيذ اختبار المسابقة.