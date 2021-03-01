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تعليم الشمال يفتتح دورتي "التعليم العلاجي" و"الانضباط الإيجابي"

01 آذار / مارس 2021 01:45

تعليم الشمال يفتتح دورتي "التعليم العلاجي" و"الانضباط الإيجابي"
تعليم الشمال يفتتح دورتي

غزة- الرأي

افتتح مدير التربية والتعليم في شمال غزة أشرف رياض حرز الله، بمركز التدريب التابع للمديرية، المرحلة الثانية من الدورة التدريبية ضمن مشروع التعلم العلاجي، ودورة الانضباط الإيجابي والتعلم النشط برياض الأطفال، كما تفقد سير دورة النشر والاعتراض المتعلقة بالانتخابات العامة.


وجاء افتتاح الدورة بمشاركة مدير الدائرة الإدارية جواد صالحة، ورئيس قسم الإشراف التربوي محمد أبو ندى، ومشرف التدريب أكرم الدباس، و م. محمد الشوا من قسم العلاقات العامة و الإعلام، فيما شاركهم في تفقد دورة النشر والاعتراض رئيس المنطقة الانتخابية محمد أبو عميرة.


وأوضح حرز الله أن دورة التعليم العلاجي تستهدف المعلمين الخبراء المتابعين لمعلمي المرحلة المساندين، حيث تتمحور الدورة حول كيفية التعامل مع الطلبة الذين يعانون من مشاكل في التحصيل والمعلمين الجدد، وكيفية الفرز للطلبة ومراقبة المعلمين المساندين ودعمهم.


كما وافتتح حرز الله، دورة مشروع الانضباط الإيجابي والتعلم النشط برياض الأطفال الموجهة لمربيات رياض الأطفال والتي تهدف إلى التعامل مع الأطفال من ذي الاحتياجات الخاصة، كالتوحد، وكيفية التواصل معهم وتعليمهم ودمجهم مع الطلاب والمجتمع.


كما تفقد المدير حرز الله ووفد التعليم المرافق معه، بجانب رئيس المنطقة الانتخابية أبو عميرة، سير دورة النشر والاعتراض في الانتخابات.


و أشار مدير التعليم إلى أهمية هذه الدورة، معرباً عن أمله في أن تكلل كل الجهود من اجل الوصول إلى صندوق الاقتراع لاختيار شعبنا من يمثله في المجلس التشريعي.
من جانبه، ثمّن أبو عميرة جهود مديرية شمال غزة؛ لما تقدمه من جهود في سبيل إنجاح العملية الانتخابية، ورسم صورة مشرقة لشعبنا.

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