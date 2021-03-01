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صور|| "الأعلى للقضاء" يستعرض أهم إنجازاته خلال 2020

01 آذار / مارس 2021 06:58

جانب من الحفل
جانب من الحفل

غزة - الرأي:

استعرض المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الإثنين، أهم الإنجازات التي حققها خلال عام 2020 الماضي.

جاء ذلك خلال حفل نظمه المجلس لتكريم المستشار زياد ثابت على فترة رئاسته للمكتب الفني ودائرة التفتيش القضائي.
وحضر الحفل رئيس المجلس التشريعي بالانابة الدكتور أحمد بحر، ورئيس متابعة العمل الحكومي الدكتور محمد عوض، ورؤساء المحاكم والقضاة.

 ورحب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد عابد بالحضور، مشيدا بجهود رؤساء وقضاة المحاكم وحجم الانجازات الرائعة التي تحققت من القضايا المتراكمة في السنوات الماضية حيث زاد الانجاز عن الوارد وبلغت نسبة القضم من المتراكم ما يزيد عن عشرة آلاف قضية رغم التحديات الصعبة والقاسية التي واجهت القطاع بسبب جائحة كورونا وتعطل العمل، حيث بلغ مجموع أيام العمل الفعلي 111 يوم فقط.

 كما أشاد بجهود المستشار زياد ثابت رئيس المكتب الفني والتفتيش القضائي الذي قدم إنجازات متميزة في إدارة المكتب الفني والتفتيش القضائي ومتابعة القضاة، وإنجاز كتاب السوابق القضائية (أحكام محكمة النقض)النوعي والمتميز اعدادا وتصنيفا واخراجا.

من جهته، أشاد الدكتور بحر في كلمة له بأداء السلطة القضائية والإنجازات التي تحققت رغم قسوة الظروف.
وأثنى بحر على جهود القضاة والمستشار زياد ثابت خلال رئاسته للمكتب الفني، مشيرا إلى أنه قدم جهدا كبيرا ومتنوعا لخدمة القضاء والقضاة، ولم يدخر جهدا في استقبال المتقاضين والمحامين وتذليل العقبات أمامهم.

بدوره، أعرب الدكتور محمد عوض عن شكره وامتنانه للمجلس الأعلى للقضاء وانجازاته المهمة، ودوره في حماية حقوق المواطنين وخدمتهم.

وفي ختام الحفل كرم المستشار عابد المستشار زياد ثابت على جهوده في رئاسة المكتب الفني خلال الفترة الماضية، مما وكرمه عدد من رؤساء المحاكم وقضاتها متمنيا التوفيق لخلفه المستشار أكرم كلاب.

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