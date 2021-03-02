حملة اعتقالات ومداهمات طالت بلدات في الضفة والقدس

الضفة المحتلة- الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، شابين من بلدة الخضر جوب بيت لحم، أحدهما أسير محرر.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت، الأسير المحرر إبراهيم سليمان دعدوع (21 عاما)، ومحمود أحمد عيسى (21 عاما)، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت في منطقة محيط برك سليمان على الشارع الرئيس القدس- الخليل إثر اقتحام الخضر، أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الغاز والصوت دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي بلدة جبع جنوب جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، ثلاثة أسرى محررين، ونكلت برابع وسط مواجهات، كما اعتقلت مواطناً من قرية رمانة بعد اقتحام منزل في مدينة أريحا.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور ومصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: مراد وليد ملايشة، ومحمد محمود علاونة، ومراد محمد فشافشة، وذلك عقب مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها، فيما نكل جنود الاحتلال بالأسير المحرر لطفي طاهر ملايشة واعتدوا عليه بالضرب المبرح واحتجزوه لساعات، كما دارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، ولم يبلغ عن إصابات.

إلى ذلك داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن سعيد ابو علي في مدينة أريحا، واعتقلت الشاب شادي عبد الرؤوف صبيحات في الثلاثينات من عمره وهو من قرية رمانة غرب جنين.

كذلك داهمت قوات الاحتلال الليلة الماضية، حي عبيد مجدداً من المدخل الشرقي لقرية العيسوية، برفقة مركبة المياه العادمة، ما أدى إلى تجدد المواجهات مع الشبان، وتصدوا لها بالمفرقعات والزجاجات الحارقة.