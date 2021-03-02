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بطاريات من الألماس تولد الكهرباء لمدة 100 عام

02 آذار / مارس 2021 08:46

بطاريات من الألماس تولد الكهرباء لمدة 100 عام
بطاريات من الألماس تولد الكهرباء لمدة 100 عام

طور علماء يابانيون بطاريات مصنوعة من الألماس تستطيع توليد الكهرباء لمدة 100 عام في مسابير الفضاء أو في المعدات التي تستخدم في عمليات التعدين تحت الأرض.

ووفقاً لموقع نيكي الياباني أوضح العلماء أن تلك البطاريات تعمل عن طريق استخدام ألماس من صنع الإنسان قادر على توليد الطاقة الكهربائية عند وضعه في مجال إشعاعي وفي حالة التحكم في النشاط الإشعاعي الصادر عنها.

وأشار العلماء إلى أن الألماس يستخدم على نطاق واسع كإحدى الأدوات الصناعية ويمكن حتى تحويله إلى أشباه موصلات كما تولد البطاريات الماسية “بيتافولتية” الكهرباء طالما أنها موجودة في المجالات المشعة حيث يمكنها استقبال أشعة بيتا من نظائر مثل الكربون 14 والنيكل 63 وتتمتع هذه البطاريات بعمر افتراضي طويل.

يذكر أن المعهد الوطني لعلوم المواد في اليابان ينتج البطارية الماسية حيث تعد نتيجة للتكنولوجيا والمعرفة التي تراكمت لدى المعهد منذ تسعينيات القرن الماضي في هذا المجال.

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