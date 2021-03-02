هاتف مصفّح مميّز ببطارية تدوم لفترات طويلة

أطلقت شركة Doogee الصينية منذ مدة هاتفها المصفّح S88 Pro الذي طورته ليكون واحدا من أكثر الهواتف متانة وعملية في الأسواق.

ويأتي الهاتف بهيكل متين مصنوع من البلاستيك والمعدن، مقاوم للماء والغبار وفق معايير IP68/IP69K ، أبعاده (171.6/85.5/18.7) ملم، ووزنه 727 غ.

ومن أكثر ما يميز هذا الجهاز أيضا هو بطاريته التي أتت بسعة 1000 ميلي أمبير، والتي تكفيه ليعمل لعدة أيام في حال استعماله للاتصالات وتصفح الإنترنترت، فضلا عن أنه مجهز بشاشة IPS LCD بمقاس 6.3 بوصة، دقة عرضها (2340/1080) بيكسل، وأبعادها "19.5:9"، ومعدل سطوعها 410 شمعة/م تقريبا.

ويضمن الأداء الممتاز له معالج Mediatek MT6771T Helio P70 المطور بتقنية 12 نانومتر، ومعالج رسوميات Mali-G72 MP3، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

كما زودته الشركة المصنعة بشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومستقبل لإشارات الراديو FM، ومصباح إضاءة خلفي، ونظام تشغيل Android 10.

أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت ثلاثية العدسة بدقة (21+8+8) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل.