دوري غزة:شباب رفح يفوز على ضيفه خدمات الشاطئ في الوقت القاتل ويستعيد الصدارة

-استعاد نادي شباب رفح، صدارة الدوري العام الممتاز مجدداً، بفوزه على ضيفه ومنافسه خدمات الشاطئ، بنتيجة 1-صفر، ضمن منافسات الأسبوع السابع، سجله النجم أحمد صباح في الدقيقة قبل الأخيرة 89.

وبذلك، رفع شباب رفح رصيده إلى 16 نقطة في الصدارة، وبقي رصيد الشاطئ إلى 11 نقطة في المركز السادس، بفارق الأهداف خلف اتحاد الشجاعية، وخدمات رفح.

حكم اللقاء: الدوليون عماد مرجان للساحة، وساعده محمد الغول، وعدنان حنيدق، وخالد أبو الخير رابعًا.

الدرجة الأولى

وفي الدرجة الأولى، ضمن لقاءات الأسبوع السابع، فاز بيت حانون الأهلي على مستضيفه خدمات البريج، بنتيجة 2-1، على ملعب الشهيد الدرة، سجلهما النجم الهداف بلال عبد اللطيف مقبل في الدقيقتين 14، 16 وللبريج إبراهيم وشاح في الدقيقة 87. وبذلك، رفع بيت حانون رصيده إلى 8 نقاط في المركز السابع، وبقي رصيد البريج عند 10 نقاط في المركز الخامس بفارق الأهداف أمام خدمات خان يونس.

وفي لقاء ثانٍ، فاز خدمات خان يونس على مضيفه المجمع الإسلامي، بنتيجة 2-1، على ملعب اليرموك البلدي، سجلهما خالد النجار في الدقيقة 70، وإياد النبريص في الدقيقة 95، وللمجمع الإسلامي محمد الدلو (من ركلة جزاء بالدقيقة 89).

وبذلك، رفع خان يونس رصيده إلى 10 نقاط في المركز السادس، وبقي رصيد المجمع عند 6 نقاط في المركز العاشر، بفارق الأهداف خلف الأقصى، والقادسية.

الدرجة الثانية

وفي افتتاح الأسبوع الخامس من دوري الدرجة الثانية لفرع غزة والشمال، فاز خدمات جباليا على الوفاق، بنتيجة 2-1، على ملعب بيت حانون البلدي، تقدم الوفاق عبر محمود الشنباري في الدقيقة 37، وتعادل لجباليا حسين أحمد المشهراوي في الدقيقة 48، وسالم رضوان في الدقيقة90. وشهد اللقاء إبعاد الحكم المدافع أحمد شمالي في الدقيقة 45. وبذلك، رفع خدمات جباليا رصيده إلى 5 نقاط في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف الرضوان، وبقي رصيد الوفاق عند 4 نقاط في المركز الخامس بفارق الأهداف أمام فلسطين.

وفي لقاء آخر، تعادل الزيتون و نادي فلسطين، بنتيجة 2-2، على ملعب فلسطين الدولي، تقدم فلسطين عبر يوسف الباز في الدقيقة 13، وتعادل للزيتون وعد أبو عمرو في الدقيقة 34، وعاهد أبو مراحل (من ركلة جزاء في الدقيقة 45، قبل أن يتعادل بلال جندية لفلسطين في الدقيقة 93.

وشهد اللقاء إهدار عاهد أبو مراحيل ركلة جزاء أخرى للزيتون في الدقيقة 69 تصدى لها حارس فلسطين أحمد عوض. كما شهد اللقاء إبعاد الحكم لاعبين بديلين من الزيتون من دكة الاحتياط، هما: مصطفى أبو عميرة في الدقيقة 63، ووائل بدوان في الدقيقة 97.

ورفع فلسطين رصيده إلى 4 نقاط في المركز السادس، وبقي الزيتون في المركز السابع، الأخير برصيد 3 نقاط.

مباريات الثلاثاء

ويلتقي اليوم الثلاثاء، في ختام الأسبوع السابع في الدرجة الممتازة، الصداقة و خدمات رفح على ملعب فلسطين الدولي، وفي الدرجة الأولى، يختتم الأسبوع، فيلاقي خدمات المغازي شباب الزوايدة على ملعب الشهيد محمد، والقادسية ونماء على ملعب رفح البلدي، وفي الدرجة الثانية في فرع غزة والشمال، في نهاية الأسبوع الخامس المشتل والرضوان على ملعب اليرموك البلدي