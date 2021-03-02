"هنية" يفتتح ملعب نادي الرضوان

غزة- الرأي

افتتح عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ملعب نادي الرضوان، مساء اليوم الاثنين، وسط حضور رسمي من قيادات حي الشيخ رضوان يتقدمهم د. محمود الرنتيسي ود. أحمد الساعاتي ود. محمد أبو وطفة، ورئيس نادي الرضوان خضر عرفة، وأعضاء مجلس إدارة النادي.



وتحدث عبد السلام هنية خلال الحفل عن سياسة المجلس الأعلى في دعم البنية التحتية الرياضية ومساندة الأندية لتوفير ملاعب وصالات تخدم النشاط الرياضي، وأكد أن تمويل ملعب الرضوان جزء من خطة متكاملة لتطوير المرافق الرياضية وتوفير البيئة المناسبة لاحتضان المواهب.



فيما عبرت إدارة النادي عن شكرها لجهود المجلس الأعلى لدعم تعشيب الملعب، كما أشاد د. محمود الرنتيسي بما يقدمه عبد السلام هنية من دعم لتطوير الرياضة.