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مدرسة بالوسطى توزع بطاقات توعية حول كورونا على الطالبات

02 آذار / مارس 2021 10:00

مدرسة بالوسطى توزع بطاقات توعية حول كورونا على الطالبات(1)
مدرسة بالوسطى توزع بطاقات توعية حول كورونا على الطالبات(1)

غزة- الرأي

وزعت مدرسة سكينة بنت الحسين الثانوية بمديرية التربية والتعليم بالوسطى مجموعة من بطاقات التوعية على الطالبات ضمن مبادرة "أماننا وعينا" والتي تشتمل على مجموعة من الأنشطة والفعاليات بإشراف مديرة المدرسة سميرة المسارعي،  يأتي ذلك تزامناً مع بدء الفصل الدراسي الثاني، ولرفع الوعي لدى الطالبات والتعريف بأهمية الإجراءات الوقائية للحماية من جائحة كورونا.

 وتحدثت مديرة المدرسة عن أهمية الأنشطة والفعاليات التي تنظمها مدرسة سكينة بنت الحسين ضمن مبادرة أماننا وعينا خاصة انها تتزامن مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، وشكرت المسارعي أسرة المدرسة وفريق المبادرة على دورهم في إنجاح المبادرة من خلال ما تنظمه من أنشطة وفعاليات لحماية الطالبات ورفع مستوى الوعي لديهم بخطورة جائحة كورونا وأهمية الوقاية منها.


 وتحمل البطاقات التي تم توزيعها على الطالبات عبارات توعوية لتوجيه الطالبات نحو مواجهة فيروس كورونا، وتشجعهن على الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، وتعليمات حول أهمية التعلم الالكتروني بالتزامن مع التعلم الوجاهي، كما تحتوي البطاقات على الجدول المدرسي كي تستفيد منه الطالبات.

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