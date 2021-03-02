تعليم شمال غزة تعزز تعاونها مع هيئة التوجيه السياسي والمعنوي

غزة- الرأي

استقبلت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، وفداً من هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بمحافظة الشمال، وذلك في إطار الشراكة والتعاون ما بين المديرية والمؤسسات الرسمية والأهلية وشخصيات المجتمع المحلي، لتعزيز العملية التعليمية.



واستقبل مدير التربية والتعليم أشرف رياض حرز الله، ومديريْ الدائرتين الإدارية جواد صاحة، والفنية موسى شهاب، ورئيس شعبة الأنشطة تيسير أبو عميرة، الوفد الذي ضمّ مدير الهيئة في شمال غزة معين مديرس، وأ. يوسف أبو مهادي، د. محمد يوسف الشرافي، وأ. عطا الله جمعة، وأ. حمد أبو سعدة.



ورحب حرز الله بالوفد، مشيدا بتعاونه الدائم مع المديرية، لجهة نشر ثقافة الوعي السياسي والفكري وتعزيز الروح المعنوية لدى طلبتنا.



وأكد حرز الله على أهمية تحصين طلبتنا لا سيما في المرحلة الثانوية من جملة من المخاطر السياسية والفكرية والسلوكية التي قد تؤثر على حاضرهم ومستقبلهم، وذلك عبر خطة محكمة، تضمن حمايتهم وتحصينهم على طريق بناء جيل واع، ومثقف، قادر على خدمة نفسه ومجتمعه.



بدوره، أعرب مديرس عن إعجابه بتفاعل مديرية شمال غزة البنّاء مع أنشطة وبرامج هيئة التوجيه السياسي والمعنوي، التوعوية والتثقيفية، التي تستهدف صقل شخصية الطلبة، وتعزيز انتمائهم للوطن وثوابته في مواجهة كل التحديات التي يمكن أن تنال منهم ومن وعيهم.



ولفت مديرس إلى أن الهيئة وضعت برنامجاً طموحاً وخطة محكمة سيتم البدء بتنفيذها خلال الأيام المقبلة في مدارس المرحلة الثانوية بالمديرية كافة، مؤكداً أن ذلك الجهد يعتبر واجباً أخلاقياً ووطنياً تجاه طلبتنا الذين يشكلون حاضر ومستقبل شعبنا.