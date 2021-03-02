التعليم المهني والتقني يضع أسسه ليصبح واقعاً يجسد التقدم العلمي

الوسطى- الرأي

من واقع التغيير في الميول والقدرات المختلفة في جيل الشباب والتطلع الى التقدم التقني وخفض نسب البطالة في الخريجين الأكاديميين كان لابد من وضع اللبنة الأولى لوجود فروع تقنية في المرحلة الثانوية.

حيث فتحت الوحدات والمدارس المهنية التي شملت مجالات ومحاور هامة منها الزراعي والصناعي والتقني ومنها مدرسة عبد المعطي الريس الثانوية المهنية بمديرية التربية والتعليم بالوسطى الخاصة بالفتيات والتي تعد نقلة نوعية في مجال التعليم المهني.

بدأت المدرسة كوحدة مهنية مشتقة من مدرسة عطا الشوا عام 2003 وتضمنت عدة تخصصات منها الاتصالات وصيانة الحاسوب وفن التجميل والأزياء والتي تشمل الفرعين الصناعي وفرع الاقتصاد المنزلي، وبعد سنوات من العمل والعطاء استقلت الوحدة المهنية كمدرسة منفصلة تحمل اسم مدرسة بنات غزة الثانوية المهنية مع اضافة بعض الأقسام والتخصصات وإغلاق بعضها بما يتناسب مع سوق العمل و إقبال الطالبات على المدرسة.

الانطلاق النوعي للمدرسة كان في العام 2015، حين بدأت التخصصات النوعية ترى النور مثل تطبيقات المحمول – تطبيقات الويب – تصميم جرافيك، وقامت وزارة التربية والتعليم بعملية تطوير للمناهج المعدة للتخصصات بما يواكب التطور في سوق العمل، وساهمت الجهات المانحة في تطوير أقسام المدرسة بأحدث الاجهزة والمعدات.

واكب ذلك زيادة المعرفة والوعي من قبل الطلاب وذويهم بأهمية التعليم المهني والتقني في المرحلة الثانوية، حيث اهتمت وزارة التربية والتعليم بالجانب المهني والتقني بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، وتم توسيع التعاون والتنسيق مع المؤسسات والجهات الداعمة للتعليم المهني لدراسة الواقع والتطور فيه وشحذ الهمم لخلق تخصصات مواكبة لسوق العمل والتطور التقني الذي يلبي رغبات الشباب وميولهم.

قامت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مؤسسة الاغاثة الاسلامية بعمل دورات وورش عمل لتدريب الطاقم المهني والإداري إضافة لتجهيز الأقسام بالأجهزة والمعدات التقنية، ووفرت وزارة التربية والتعليم العالي ومديرية التربية والتعليم بالوسطى مكان يتناسب مع التطور والتوسع في أقسام وتخصصات المدرسة، حيث تم نقلها إلى مكان حيوي بمديرية الوسطى يربط بين المحافظات تحت أسم مدرسة عبد المعطي الريس الثانوية المهنية.

كما وطدت المدرسة علاقاتها وتعاونها مع العديد من المؤسسات والجهات، حيث ساهمت مؤسسة التعاون الألماني GIZ في تطوير الموارد البشرية للمدرسة ولم يقتصر الأمر على الداخل وإنما شملت بعثات إلى ألمانيا للاطلاع على الخبرات الألمانية والدولية في المجال المهني ونقلها إلى الوطن، إضافة المشاركة في أسبوع التعليم المهني، واقامة مخيمات مهنية، وتنظيم دورات تخدم المجتمع المحلي، واستضافة المدارس ليوم مهني، والتشبيك مع مؤسسات سوق العمل لتوفير فرص عمل وتدريب لطلبة المدرسة.

ولمدرسة عبد المعطي الريس وغيرها من المدارس المهنية أثر كبير في الحد من نسب البطالة في صفوف الخريجين حيث تؤهل المدرسة طلابها ليكونوا قادرين على العمل في مرحلة ما قبل التخرج من الثانوية، وذلك لارتباط المدرسة ارتباط كبير بسوق العمل واحتياجاته.