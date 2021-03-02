الداخلية تُوقع مذكرة تفاهم مع "الصليب الأحمر" لعام 2021

غزة- الرأي

وقَّعَتْ وزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، للعام التاسع على التوالي، والتي تحكم طبيعة التعاون المشترك، وترتيب، وتوجيه أنشطة اللجنة الدولية مع إدارات وأجهزة الوزارة المختلفة.

ووقَّع الاتفاقية عن وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء ماهر الرملي مستشار وزير الداخلية للشؤون الدولية، وعن اللجنة الدولية للصليب الأحمر السيد إجناسيو كسارس، مدير البعثة الفرعية للصليب الأحمر في قطاع غزة.

جاء ذلك، بحضور العميد محمد النخالة مدير إدارة الرقابة والتفتيش بالمديرية العامة للتدريب، ومن اللجنة الدولية للصليب الأحمر مدير دائرة الإعلام والنشر أ.يوسف اليازجي.

بدوره؛ قال اللواء الرملي "نسعى من خلال هذه الاتفاقية، وهذا التعاون المشترك مع الصليب الأحمر، إلى الارتقاء بالكادر الأمني، والشرطي، عبر ورش العمل، والدورات المختلفة التي تعقدها اللجنة الدولية لمنتسبي الوزارة، في مجال إنفاذ القانون".

وثمّن الرملي الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة الدولية على صعيد الخدمات التدريبية التي يقدمها لضباط الوزارة وطواقم الخدمات الطبية، والخدمات التي يقدمها لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، والارتقاء بهم ليكونوا عناصر بناءة في المجتمع.

من جهته، أوضح السيد إجناسيو كسارس أن لقاء اليوم يأتي في إطـار التعاون المستمر مع وزارة الداخلية، وأحد ثمار هذا التعاون توقيع هذه الاتفاقية

وقال: "نحن اليوم نجدد توقيع مذكرة التفاهم للعام التاسع على التوالي لتطوير ورفع كفاءة طواقم وزارة الداخلية في عدة مجالات".

وأكد كسارس على أهمية استمرار التعاون والحوار مع وزارة الداخلية للتغلب على التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19.

يشار إلى أن وزارة الداخلية اللجنة الدولية توقعان في كل عام مذكرة تفاهم مشتركة، تحدد طبيعة التعاون المشترك في مجال تطبيق مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهذه المذكرة تُوقّع للعام التاسع على التوالي.