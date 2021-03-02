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الأشغال: صرف مستحقات مالية للمقاولين ضمن المنحة الإيطالية

02 آذار / مارس 2021 12:02

الأشغال: صرف مستحقات مالية للمقاولين ضمن المنحة الإيطالية
الأشغال: صرف مستحقات مالية للمقاولين ضمن المنحة الإيطالية

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، عن وصول دفعات مالية جديدة لشركات المقاولات العاملة في مشاريع إعادة الإعمار ضمن المنحة الإيطالية، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 455,425.7 يورو.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تحويل 4 دفعات لصالح المقاولين لتنفيذ أعمال البنية التحية، وإنشاء مشروع 111 وحدة سكنية، في حي الندى شمال قطاع غزة.

من جانبه، قال وكيل الوزارة م. ناجي سرحان أن صرف المستحقات المالية للمقاولين سيساهم بشكل كبير في إنجاز المشاريع القائمة، مؤكدًا أن عملية صرف المستحقات تمت حسب النظام المالي المعمول في المنحة.

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