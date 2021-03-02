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داخلية رفح تُصدر أكثر من 5 آلاف معاملة خلال فبراير

02 آذار / مارس 2021 12:39

داخلية رفح تُصدر أكثر من 5 آلاف معاملة خلال فبراير
داخلية رفح تُصدر أكثر من 5 آلاف معاملة خلال فبراير

رفح- الرأي

أصدرت مديرية داخلية رفح - الشق المدني- 5114 معاملة للمواطنين خلال شهر فبراير الماضي، من ضمنها إنجاز 1172 معاملة مواليد ووفيات في المحافظة.

وأوضحت إحصائية صادرة عن داخلية رفح أن دائرة الأحوال المدنية أنجزت 1666 معاملة "هويات بدل فاقد وأولي وبطاقات تعريف و692 معاملة تصحيح الأحوال المدنية وإصدار 31 معاملة ملخص تسجيل سكان، مشيرةً إلى أن دائرة الجوازات في المديرية أتمت 417 معاملة تمديد جوازات وملحقاتها.

وبيّن التقرير أن دائرة الشئون القانونية أتمت 240 معاملة واستشارة قانونية و473 معاملة تدقيق أحوال مدنية، فيما أنجزت دائرة الشؤون العامة بالمديرية 23 معاملات تخص عمل الجمعيات وترخيصها والتفتيش عليها وإصدار 190 شهادة حسن سير وسلوك، بينما أنهت دائرة الشئون الإدارية والمالية 210 معاملة.

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